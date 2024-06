Chi è Luisa Ranieri: età, figli ed altezza

Nel suo curriculum vanta diverse partecipazioni teatrali, televisive e cinematografiche di spessore e la sua carriera l’ha portata anche a conoscere l’amore, con il quale condivide la stessa passione per la recitazione. Scopriamo di più sulla vita e la carriera di Luisa Ranieri, bravissima attrice e moglie di dell’attore e produttore Luca Zingaretti: età, figli e altezza della donna.

Chi è Luisa Ranieri: età, altezza e figli

Luisa Ranieri è alta 1.73 m ed è nata a Napoli il 16 dicembre del 1973, sotto il segno del Sagittario. L’infanzia dell’attrice è caratterizzata da un evento che pare l’abbia segnata molto, ovvero la separazione dei genitori. Quando l’attrice ha solo otto anni infatti, vede il matrimonio dei propri genitori culminare in un divorzio a cui consegue un allontanamento del padre dalla sua vita e da quella dei suoi fratelli. Questo particolare evento la porterà a sviluppare un carattere molto timido e chiuso e Luisa Ranieri dovrà anche affrontare un percorso insieme ad uno psicologo.

La carriera: dal debutto al successo

Il debutto sul grande schermo di Luisa Ranieri avviene grazie ad uno spot pubblicitario di una nota marca di tè freddo. Vi ricordate la celebre frase: “Antò, fa caldo”? Sono bastate queste poche parole per conquistare professionalmente l’attore e regista Leonardo Pieraccioni, che l’ha fortemente voluta in uno dei suoi film più celebri. Nel 2001 infatti, la vediamo prendere parte al cast de “Il principe e il pirata”. Il film di Pieraccioni la lancia definitivamente come attrice. Nei primi anni 2000 infatti la vediamo vestire i panni di diverse personalità femminili che hanno in qualche modo lasciato il segno nella storia. Nel 2003 la vediamo protagonista nella miniserie di Rai1, “Maria Goretti”. Nel 2005 invece, veste i panni dell’iconica Maria Callas per la serie televisiva “Callas e Onassis”, mentre nel 2016 interpreta l’imprenditrice Luisa Spagnoli per l’omonima serie.

Luisa Ranieri ha anche l’occasione di recitare come protagonista in una miniserie diretta dal marito Luca Zingaretti, dal titolo “Lolita”. La serie si ispira al ciclo di racconti scritti da Gabriella Genisi, che narrano le avventure del commissario Lolita Lobosco, pensata come controparte femminile del celebre Commissario Montalbano scritto dal compianto poeta e scrittore Andrea Camilleri e portato su schermo proprio da Zingaretti. Non è comunque la prima esperienza lavorativa insieme al marito. Precedentemente aveva recitato accanto a lui, Ambra Angiolini, Claudia Gerini ed Alessio Boni, nel film “Maldamore”, di Angelo Longoni.

Le esperienze come conduttrice

Non solo recitazione. Luisa Ranieri ha anche esperienza nel piccolo schermo come conduttrice. Nel 2012 è infatti al timone di “Amore criminale”, trasmissione di cronaca nera in onda su Rai 3 che si concentra prevalentemente sulla violenza domestica, che purtroppo troppo spesso sfocia in tragici epiloghi. Nel 2014 invece la vediamo nelle vesti di conduttrice per il prestigioso Festival del Cinema di Venezia.

Marito e figli di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri è la moglie di Luca Zingaretti, con il quale condivide la passione per il cinema e la recitazione. I due si sono conosciuti nel 2005, e si sono sposati nel 2012 con rito civile a Ragusa, nel Castello di Donna Fugata. La coppia ha due figlie, Emma nata nel 2011 e Bianca, nata invece nel 2015.