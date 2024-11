La frustrazione di un attore

Lucas Bravo, l’affascinante attore francese che ha conquistato il pubblico con il suo ruolo di Gabriel in Emily in Paris, ha recentemente condiviso la sua delusione riguardo all’evoluzione del suo personaggio. In un’intervista rilasciata a IndieWire, Bravo ha espresso il suo malcontento, affermando che il suo personaggio è stato trasformato in qualcosa di irriconoscibile. “Il mio Gabriel lungo le quattro stagioni si è lentamente trasformato in guacamole”, ha dichiarato, sottolineando come la trama abbia perso il suo slancio iniziale.

Un personaggio in declino

Secondo Bravo, il suo personaggio ha subito una metamorfosi che lo ha allontanato dalla sua essenza originale. “Nella prima stagione c’era molto di me in lui”, ha spiegato, ma con il passare delle puntate, Gabriel è diventato un uomo inconsapevole, sempre vittima delle dinamiche che lo circondano. Questa trasformazione ha portato l’attore a sentirsi stanco e frustrato, rendendo difficile per lui continuare a interpretare un personaggio che ama profondamente.

Il futuro di Gabriel in Emily in Paris

Con la quinta stagione già confermata, molti si chiedono se vedremo ancora Gabriel. Bravo ha espresso dei dubbi: “Ho dei dubbi se voglio far parte della quinta stagione perché il mio contratto termina alla quarta stagione”. L’attore ha chiarito che desidera vedere un ritorno del suo personaggio alla vivacità e al divertimento che lo hanno reso popolare. “Tre stagioni di malinconia non sono più divertenti”, ha affermato, evidenziando la necessità di un cambiamento nella narrazione. La sua insoddisfazione non è solo personale, ma riflette anche una preoccupazione più ampia riguardo alla rappresentazione delle storie d’amore nella serie.