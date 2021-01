Dopo il grande successo di “Il Collegio” sbarca su Rai 2 il nuovo programma “La Caserma”. Ventuno ragazzi e ragazze, dai 18 ai 23 anni, parteciperanno al nuovo reality show televisivo e vivranno per sei puntata in una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, in Trentino Alto Adige.

Tra i giovani concorrenti c’è Linda Mauri.

Chi è Linda Mauri

Linda Mauri ha 22 anni e vive a Nova Milanese (MB), vicino Milano. E’ una modella ed è molto sportiva. Si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. “Della pole dance mi piace la carica che mi dà e l’adrenalina” ha dichiarato nel video di presentazione . Si è definita una persona molto solare e molto espansiva. E’ una modella ed è molto corteggiata.

“I miei genitori mi appoggiano in questa esperienza, ma mio padre un pochino di meno” ha rivelato. Attualmente è iscritta all’università. Su Instagram ha, prima del programma, oltre 15 mila follower. Inoltre le piace posare per shooting fotografici e ha partecipato due anni fa alle selezioni per il concorso di bellezza “Miss Italia”.

Ha deciso di partecipare all’esperienza del nuovo programma “La Caserma” per tenere testa alla reclute uomini e sfatare il mito della bionda sensuale.

Con lei ci saranno Alice Paniccia, Elena Santoro, Erika Mattina, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, Nicolas e William Lapresa. Nel nuovo programma La Caserma ci saranno ventuno ragazzi e ragazze, dai 18 ai 23 anni, che vivranno un periodo della loro vita, lontano dai cellulari e dagli affetti più cari. Il docu-reality è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. I giovani concorrenti saranno sottoposti a sfide tipiche in una caserma militare riscoprendo il valore del coraggio e dell’amicizia. La location è Levico, in provincia di Trento in Trentino Alto Adige.