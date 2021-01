Erika Mattina è una delle concorrenti della prima edizione di “La Caserma”, in onda su Rai 2 da mercoledì 27 gennaio 2021.

LEGGI ANCHE: Chi è Naomi Akano: tutto sulla concorrente de ‘La Caserma’

Erika ha 23 anni ed è originaria di Brugherio.

Vive attualmente in un comune vicino a Monza e si è laureata in Scienze dei servizi giuridici presso l’Università Bicocca di Milano.

Sono una ragazza molto timida, ma questo non significa che mi faccio mettere i piedi in testa, e sono molto sportiva

È fidanzata con Martina Tamarro, di 25 anni, e insieme hanno aperto la pagina Instagram “Le perle degli omofobi” dove cercano di combattere l’omofobia attraverso l’ironia e l’amore.

Erika è anche un’attivista della comunità LGBTQIAP +.

Di recente Erika Mattina insieme alla sua ragazza Martina Tamarro sono state attaccate dagli haters per aver pubblicato una foto di un loro bacio sui social.

Ho fatto coming out a 19 anni. Non è stato facile dirlo ai miei. Sono un po’ di mesi che non li sento ma alla fine la cosa positiva è che ho Martina. E’ con lei che passerò il resto della mia vita