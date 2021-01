Mercoledì 27 Gennaio inizia su Rai 2 il nuovo reality “La Caserma”, dove ventuno ragazzi vivranno per sei settimane la vita militare in tutti i suoi aspetti. Tra i concorrenti ci sono anche i Lapresa Twins: chi sono?

Chi sono i concorrenti e TikTokers Lapresa Twins

I Lapresa Twins, ovvero i gemelli Nicholas e William Lapresa, nascono a Bologna nel 1999. Nonostante condividano sangue e profili social, i due fratelli hanno passioni differenti: Nicholas ama la musica mentre William dedica il suo tempo libero al calcio.

I due gemelli, inseparabili, hanno aperto un canale YouTube nel 2018, ma è grazie a TikTok che arriveranno al successo. Oggi contano infatti sulla piattaforma quasi 8 milioni di followers. Anche se il loro successo su TikTok è innegabilmente ciò che li ha resi famosi, entrambi sostengono di non volersi considerare solo come TikToker ma piuttosto come artisti e influencers.

Entrambi amano allenarsi in palestra e passare il tempo libero in sala pesi. Nel 2019, hanno partecipato al Fanta Fun Tour, tour itinerante di TikTokers italiani nelle maggiori città italiane.

