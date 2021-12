Siete appassionate lettrici alla ricerca di qualcosa da leggere e avete già divorato tutti i titoli nella vostra libreria? State cercando un libro da regalare a Natale? Abbiamo raccolto per voi una piccola lista di nuove uscite da cui prendere ispirazione!

Libri da leggere a Natale 2021: “Il Maialino di Natale”, J.K. Rowling

Jack e il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino sono davvero inseparabili. Durante una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde e a Jack viene regalato nuovo pupazzo, il Maialino di Natale, fastidioso sostituto fresco di negozio. I due si metteranno alla ricerca di Lino nella Terra dei Perduti, dove, con l’aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza, cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

“Il maialino di Natale” è il nuovo libro di J.K. Rowling e con le illustrazioni del pluripremiato artista Jim Field. È considerato dai più una delle più belle storie di Natale mai scritte ed è il regalo perfetto per i fan più affezionati della scrittrice.

“Il segreto di Medusa”, Hannah Lynn

Medusa era la più pura tra le sacerdotesse di Atena. La sua bellezza va oltre quella dei semplici mortali. Per questo, quando lo sguardo lussurioso del dio Poseidone si posa su di lei, l’unico luogo in cui spera di trovare rifugio è il sacro tempio della protettrice dei greci. Ma nessuno può sfuggire alla volontà degli dei e la divina Atena, non avrà pietà per colei che ha profanato la sua casa. Le imploranti richieste di Medusa, violata nel corpo contro la propria volontà, non basteranno. A Medusa, in esilio, non resterà altro che abbracciare l’oscurità e si trasformerà nel mostro che gli altri hanno deciso che doveva essere. Nel frattempo, un giovane chiamato Perseo si appresta a partire con la missione di ucciderla.

La mano che ha scritto questo meraviglioso punto di vista della storia che tutti conosciamo appartiene ad Hannah Lynn, scrittrice di fama internazionale. Un libro sicuramente adatto alle appassionate di mitologia, ma non solo.

“La nostra cucina”, Benedetta Rossi

In questo libro hanno partecipato alcuni dei suoi fan più affezionati. Benedetta Rossi, meglio conosciuta con i titoli dei suoi format “Fatto in casa da Benedetta” o “Fatto in casa per voi” ha aggiunto alle descrizioni dei suoi piatti, anche le ricette che le sono state inviate dal suo pubblico, accompagnate da storie personali che talvolta strappano anche qualche lacrimuccia. Non mancano ovviamente anche i famosi “consigli furbi” della cuoca.

Conosciuta sul web e ormai anche in televisione come “Fatto in casa da Benedetta”, Benedetta Rossi è amatissima in tutta Italia, oltre che per la sua bravura anche per il suo carattere dolce e spontaneo. Amiche appassionate di cucina, qui potrete sbizzarrirvi nel creare tantissime ricette!

“Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, Zerocalcare

Questo libro raccoglie una serie di temi molto importanti affrontati con la maestria che contraddistingue Zerocalcare e non manca anche una sua lunga digressione personale. Dalla condizione dei carcerati a inizio pandemia, all’importanza della sanità territoriale, dalla denuncia della “cancel culture” alle condizioni di vita degli ezidi in Iraq, questo ponderoso volume non promette sconti. Nella storia finale, l’autore racconta i dubbi e le ansie che hanno caratterizzato il periodo tra il 2020 e il 2021, in cui il mondo si interrogava sul futuro e nel frattempo lui cercava di capire una volta per tutte cosa fare da grande.

Dopo il successo di “Strappare lungo i bordi”, Zerocalcare ritorna nel suo habitat naturale, quello del fumetto, dove più volte ha dimostrato una grande capacità nel raccontare la realtà che ci circonda, talvolta in modo sottile e talvolta invece in modo assai brutale.

“È naturale bellezza”, Beatrice Mautino

Da un lato le pubblicità che annunciano prodotti miracolosi. Dall’altro ci sono i blog e i social, che mettono spesso in allarme su ingredienti che possono causare malattie terribili. In mezzo, per fortuna, ci sono i divulgatori scientifici che mai come in questo anno ci hanno aiutato ad avere uno sguardo più oggettivo. Tra questi anche Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica che guarda la cosmesi con gli occhi della scienza e ci aiuta a smascherare fake news e dicerie con intelligenza e una buona dose di leggerezza.

Beatrice Mautino, meglio conosciuta come “La Divagatrice”, vanta un vasto seguito sui social network e usa la sua pagina Instagram per sensibilizzare su tutte le tematiche legate al mondo della scienza e della cosmesi. Una lettura da consigliare davvero a tutti, ma soprattutto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo bio in modo consapevole.