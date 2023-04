Le piccole cose della vita, nuova miniserie Disney+ con Kathryn Hahn, debutterà in streaming il 7 aprile 2023. Una serie molto toccante e piena di significato, che incanterà i telespettatori.

Le piccole cose della vita: quanti episodi sono



Le piccole cose della vita è una miniserie con Kathryn Hahn nel ruolo della protagonista. La serie tv drammatica è prodotta da ABC Signature e Hello Sunshine, disponibile da venerdì 7 aprile 2023 sulla piattaforma di streaming Disney+, che ha già diffuso il trailer e la key art. Una storia che si basa sul romanzo bestseller Piccole cose meravigliose, scritto da Cheryl Strayed. Una storia molto profonda e toccante, piena di significato, che consente al pubblico di immedesimarsi e prendere parte ad un intenso viaggio interiore insieme alla protagonista. Un racconto molto intimo, introspettivo e familiare, attraverso ricordi e flashback che aiuteranno la protagonista a fare pace con se stessa e con le ferite del passato. “La mia vita è un casino. Mio marito mi ha sbattuto fuori qualche giorno fa. Mia figlia mi odia. Come sono arrivata così lontano dalla persona che volevo essere?” con questo pensiero inizia la storia di Clare, che sta affrontando un momento davvero difficile della sua vita. Grazie ad un grande cambiamento, potrà cercare di rimarginare alcune ferite del suo passato. La serie tv riuscirà a far emozionare moltissimo il pubblico, che avrà modo di scoprire i dettagli della storia della protagonista, che sta affrontando numerose difficoltà, con grande coraggio e grande voglia di trovare delle soluzioni. La miniserie, che uscirà il 7 aprile 2023 su Disney+, prevede otto episodi, tutti molto intensi e toccanti, come conferma il genere drammatico della serie.

Le piccole cose della vita: un viaggio interiore molto profondo



Le piccole cose della vita, basato sul romanzo bestseller di Cheryl Strayed, segue la storia di Clare, una scrittrice in crisi che diventa un’improvvisata giornalista titolare di una rubrica di consigli, in un momento in cui la sua vita sta andando a rotoli. Quando viene presentata la protagonista, il suo matrimonio con il marito Danny è in crisi e la figlia adolescente Rae la sta allontanando, mentre la sua carriera da scrittrice sembra andare a rotoli. Quando la sua amica giornalista le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere diritto di consigliare nulla alle altre persone, ma accetta a malincuore, per questioni economiche. Dopo aver assunto il compito la sua vita cambia profondamente, spingendola a fare un viaggio dentro se stesse e nel suo passato, nel tentativo di rimarginare alcune vecchie ferite. Tra ricordi, flashback e riflessioni profonde, Clare inizia ad esplorare momenti importanti della sua infanzia e del suo presente, compresi alcuni traumi, scavando nelle varie difficoltà, ma anche nella bellezza e nell’umorismo delle sue ferite non rimarginate. Riesce a creare qualcosa di importante per i suoi lettori, ma anche per se stessa, mandando il messaggio che nessuno è irrecuperabile e tutti possono salvarsi in qualsiasi momento, cambiando rotta e prendendosi cura della loro parte interiore.