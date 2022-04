Le fate ignoranti serie cast, uscita, dove vederlo

Lo avevamo già visto con le uscite di aprile 2022 su Disney Plus: a partire dal 13 del mese la piattaforma di streaming di proprietà della casa di Topolino si arricchisce con un nuovo prodotto: stiamo parlando de Le fate ignoranti, la serie tv di Ferzan Ozpetek basata sul suo film omonimo del 2001.

Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo e il cast che compone la serie.

Le fate ignoranti, la serie tv: tutto quello che sappiamo

La trama della serie tv de Le fate ignoranti, come dicevamo all’inizio dell’articolo, riprende quella del film: Antonia viene colpita dalla morte tragica ed improvvisa del marito, rimasto vittima di un incidente in cui viene travolto da un’auto.

Durante il lutto scopre che l’uomo che amava tanto aveva una doppia vita e la tradiva non con un’altra donna, ma con un uomo.

Aveva infatti nascosto alla moglie la propria bisessualità. Antonia quindi, alla ricerca di risposte, decide di incontrare quello che considera il proprio rivale in amore.

Il cast della serie

Il cast della serie tv de Le fate ignoranti è tutto nuovo rispetto al film.

Antonia è interpretata da Cristiana Capotondi, attrice che ha trovato il proprio successo con film come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, entrambi insieme a Nicolas Vaporidis, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi.

Il marito della donna ha invece il volto di Luca Argentero, che da concorrente del Grande Fratello si è affermato nel mondo del cinema e delle serie come attore, l’amante di lui è invece interpretato da Eduardo Scarpetta, che abbiamo visto in Qui rido io, film candidato ai David di Donatello. Nel cast anche Ambra Angiolini e Serra Yilmaz, quest’ultima una presenza costante praticamente in ogni prodotto di Ozpetek.

Curiosità

La serie tv tratta dal celebre film di Ozpetek è composta da 8 episodi, all’incirca di cinquanta minuti l’uno, che sono già tutti presenti su Disney Plus. È stata girata tra Roma e la Turchia e la sigla è la canzone Luna Diamante, scritta niente poco di meno che da Ivano Fossati e cantanta dall’iconica Mina, di cui il regista si è dichiarato grande amico ed estimatore.