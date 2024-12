Il make up virale dell’inverno 2024 2025 sono le labbra vellutate come un peluche. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Labbra vellutate come un peluche: il make up virale dell’inverno 2024 2025

Le labbra opache e vellutate come un peluche sono la tendenza make up dell’inverno 2024 2025. Questa tendenza è già diventata virale sul popolare sociale di TikTok e, tra l’altro, l’abbiamo vista anche sulle labbra di diverse modelle e celeb, sulle varie passerelle e sui red carpet. Labbra quindi eleganti e femminili, per un effetto teddy finale davvero super cool. Insomma, le labbra vellutate come un peluche sono proprio da provare!

Labbra vellutate come un peluche: come ottenerle

Come abbiamo appena visto, le labbra vellutate come un peluche sono la nuova tendenza make up dell’inverno 2024 2025. Ma, come fare per realizzarle? Vediamo insieme tutti i passaggi:

Primer: dopo aver idratato le labbra, va applicato il primer, ovvero quel prodotto in grado di creare una superficie liscia che potenzia il colore e la tenuta del rossetto, evitando anche le sbavature.

dopo aver idratato le labbra, va applicato il primer, ovvero quel prodotto in grado di creare una superficie liscia che potenzia il colore e la tenuta del rossetto, evitando anche le sbavature. Matita labbra trasparente: una volta applicato il primer è ora di sigillare le labbra con la matita trasparente, che impedisce al rossetto di uscire dai contorni delle labbra. La matita va applicata attorno tutto il contorno labbra, poco fuori la mucosa colorata, proprio per creare una barriera invisibile che non fa uscire il rossetto.

una volta applicato il primer è ora di sigillare le labbra con la matita trasparente, che impedisce al rossetto di uscire dai contorni delle labbra. La matita va applicata attorno tutto il contorno labbra, poco fuori la mucosa colorata, proprio per creare una barriera invisibile che non fa uscire il rossetto. Colore: a questo punto è possibile applicare il colore con l’aiuto delle dita, ovvero tamponando il colore al centro delle labbra per poi sfumarlo con le dita verso l’esterno.

a questo punto è possibile applicare il colore con l’aiuto delle dita, ovvero tamponando il colore al centro delle labbra per poi sfumarlo con le dita verso l’esterno. Correttore: infine si può usare un correttore sui bordi delle labbra al fine di creare un contrasto delicato.

Labbra vellutate come un peluche: come idratarle

Prima di realizzare le labbra vellutate effetto peluche, è importante che le labbra siano idratate al meglio. Vediamo insieme come fare:

Esfoliazione : per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia.

: per prima cosa è fondamentale fare uno scrub al fine di eliminare tutte le cellule morte e ottenere così una superficie liscia. Usare un balsamo labbra: altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E. Una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il rossetto, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento.

altra cosa essenziale è utilizzare un balsamo labbra idratante, che contenga elementi nutrienti come per esempio il burro di karité, l’olio di cocco e la vitamina E. Una volta applicato il balsamo è bene aspettare qualche minuto prima di applicare il rossetto, al fine che le labbra possano assorbire tutto il nutrimento. Rimuovere eccesso di balsamo : prima di applicare il rossetto ricordatevi di rimuovere gli eccessi di balsamo, affinché il colore possa aderire bene alle labbra.

: prima di applicare il rossetto ricordatevi di rimuovere gli eccessi di balsamo, affinché il colore possa aderire bene alle labbra. Non leccate o mordete le labbra : queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche.

: queste cattive abitudini possono rendere le labbra secche. Bere tanta acqua: al fine di avere le labbra ben idratate è importante anche bere tanta acqua, il consiglio sono almeno due litri al giorno, oltre a seguire una sana alimentazione, ricca di vitamine, minerali e acidi grassi Omega 3.

Le labbra secche non sono infatti una buona base per l’applicazione del rossetto, quindi ricordatevi sempre di mantenerle idratate.