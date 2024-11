Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono tutti i trend make up da seguire per l’autunno inverno 2024 2025.

Make up: le tendenze autunno inverno 2024 2025

Come per la moda, anche il mondo del make up ha le sue tendenze e, ogni stagione, cambiano. Per questo autunno inverno 2024 2025 c’è un forte ritorno al passato, con alcuni trend che andavano alla grande qualche anno fa. Dalle labbra effetto dark ai trucchi stile grunge. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali sono i nuovi trend make up da seguire per queste stagioni fredde.

Make up: i trend autunno inverno 2024 2025 da seguire

Come detto per questo autunno inverno 2024 2025 c’è un forte ritorno al passato, con alcune tendenze che spopolavano qualche anno fa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i nuovi trend make up da seguire:

Kitty eyeliner: uno dei trucchi occhi amatissimo dalle celeb, prima fra tutti Bella Hadid. Si tratta di un make up per ottenere occhi da gatta. Questo autunno inverno 2024 2025 la virgola deve però essere sottile e minimal, niente riga troppo marcata.

Berry lips: per quanto invece riguarda le labbra, i rossetti scuri sono i veri protagonisti, primo fra tutti il bordeaux che, tra l'altro, è proprio il colore di tendenza dell'autunno inverno 2024 2025.

per quanto invece riguarda le labbra, i rossetti scuri sono i veri protagonisti, primo fra tutti il bordeaux che, tra l’altro, è proprio il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Victorian skin: fondotinta leggeri con effetto opacizzante, per un make up ispirato agli incarnati di porcellana tipici dell’Era Vittoriana.

fondotinta leggeri con effetto opacizzante, per un make up ispirato agli incarnati di porcellana tipici dell’Era Vittoriana. Grungecore: grande ritorno dell’estetica grunge, con smokey eye ed ombretti fumé.

Make up: gli altri beauty trend da seguire

Come abbiamo visto c’è sì un forte ritorno al passato ma, non finisce qui. Ci sono altri beauty trend da seguire per questo autunno inverno 2024 2025. Vediamoli insieme:

Occhi: gli occhi si tingono di diversi colori, sì infatti a ombretti dai colori vivaci, sulle sfumature del rosso e del rosa ma anche del blu, altro colore di forte tendenze questa stagione. La tecnica dello smokey eyes è quella che andrà per la maggiore, per occhi super seducenti ma non troppo aggressivi. Sì all’eyeliner e sì al mascara, essenziali per dare quel tocco in più allo sguardo.

Labbra : oltre all'intramontabile rosso, spiccano il rosa e il nude. Tante celeb ultimamente hanno infatti sfoggiato labbra color nude dal finish lucido o opaco. Di grande tendenza anche le labbra glossy , super luminose a effetto specchio. Dopo aver tracciato il contorno labbra con una matita, applicare un gloss trasparente dal finish glazed per un effetto super cool che non passerà di certo inosservato. Di grande tendenza anche le labbra viniliche, le latex lips, ovvero le labbra dall'effetto lattice.

: oltre all’intramontabile rosso, spiccano il rosa e il nude. Tante celeb ultimamente hanno infatti sfoggiato labbra color nude dal finish lucido o opaco. Di grande tendenza anche le labbra glossy super luminose a effetto specchio. Dopo aver tracciato il contorno labbra con una matita, applicare un gloss trasparente dal finish glazed per un effetto super cool che non passerà di certo inosservato. Di grande tendenza anche le labbra viniliche, le latex lips, ovvero le labbra dall’effetto lattice. Viso: spesso si tende a concentrarsi maggiormente su occhi e labbra, tralasciando il viso, quando invece è essenziale se si vuole ottenere un risultato super. Quest’anno il protagonista assoluto è il blush, da applicare sulle guance e anche sulla punta del naso. Il blush è un prodotto irrinunciabile, per scolpire e liftare il volto. Anche le celebrities non rinunciano mai a questo prodotto make up.

Queste sono quindi le tendenze make up da seguire per questo autunno inverno 2024 2025. E voi, le state già seguendo?