Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la storia vera dietro al film “La tempesta perfetta”.

La tempesta perfetta: la storia vera dietro al film

“La tempesta perfetta”, è un film del 2000 di genere avventura thriller diretto da Wolfgang Petersen con protagonista George Clooney. In molti di voi magari non lo sanno ma questo film è tratto da una storia vera, narra infatti dell’Uragano Grace, una tempesta dalla potenza eccezionale che colpì l’Oceano Atlantico nel 1991. Si è trattato di un urgano di categoria 2 che però ha contributo a formare la tempesta perfetta, una tempesta così devastante che ha causato diversi morti tra i pescatori, oltre a 200 milioni di dollari di danni. Le barche che si trovavano in mare allo scoppio della tempesta dovettero cercare di salvarsi come meglio potevano. Una di queste navi, la Andrea Gail, fu dispersa assieme a membri del suo equipaggio. Il Capitano Linda Greenlaw del peschereccio Hannah Boden, è stata l’ultima a mettersi in contatto con l’Andrea Gail, segnalando come coordinate circa 162 miglia ad est di Sable Island. Le ricerche portarono poi a ritrovare alcuni resti della Andrea Gail, ma i corpi dei membri dell’equipaggio non furono mai ritrovati. E’ proprio su questa tragedia che si basa il film “La tempesta perfetta”, un film assolutamente da vedere almeno una volta nella vita.

La tempesta perfetta: la trama del film

Come abbiamo appena visto, “La tempesta perfetta” è un film del 2000 che si ispira all’Uragano Grace, una tempesta devastante che si manifestò nel 1991 nell’Oceano Atlantico. L’Andrea Gail fu dispersa e i corpi dei membri dell’equipaggio non furono mai ritrovati. Il film diretto da Wolfgang Petersen ha come protagonista Billy Tyne, il comandante di un peschereccio che, nelle ultime uscite, ha portato poche soddisfazioni a livello di pescato. Billy si trova così a rischio licenziamento. Assieme al suo equipaggio decide di uscire in mare per l’ultima volta per tentare di tenersi il lavoro ma questa si rivelerà la scelta sbagliata in quanto una volta in mare si troveranno ad affrontare la tempesta perfetta. Nessuno di loro si salverà. Nel film ci sarà spazio anche all’amore, quello tra uno dei membri dell’equipaggio, Bobby Shatford, e la fidanzata Christina Cotter, la quale avrà un brutto presentimento e chiederà al fidanzato di non partire. Bobby però decide di andare lo stesso perché ha bisogno di guadagnare i soldi per realizzare i loro sogni.

La tempesta perfetta: il cast del film

Dopo aver visto la trama del film “La tempesta perfetta“, andiamo a vedere il cast. Billy Tyne è interpretato dall’attore statunitense George Clooney, uno degli attori più noti e amati di Hollywood. A vestire invece i panni di Bobby Shatford abbiamo l’attore Mark Wahlberg, che abbiamo visto recitare in tanti film come “Deepwater – Inferno sull’oceano” e “Instant Family.” A interpretare la fidanzata Christina Cotter c’è l’attrice statunitense Diane Lane, che abbiamo ad esempio visto nel film “Come un uragano” accanto a Kevin Costner. Nei panni invece di Linda Greenlaw troviamo l’attrice Mary Elizabeth Mastrantonio, Lady Marian in “Robin Hood – Principe dei Ladri”.