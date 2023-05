Kevin Costner è uno degli attori più famosi e più amati del mondo del cinema. Ma, a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo all’interno di questo articolo.

Kevin Costner: la carriera

Kevin Costner è nato il 18 gennaio del 1955 in California ed è uno degli attori più stimati di Hollywood, nonché uno dei più amati dal pubblico, soprattutto quello femminile. La sua carriera è davvero lunghissima, Kevin ha recitato in tantissimi film, oltre a essere anche un bravissimo regista. Tra i film che si ricordano maggiormente, troviamo “The Untouchable – Gli Intoccabili” del 1987, con alla regia Brian De Palma, film che ha consacrato Costner a livello internazionale. Qualche anno più tardi, nel 1990, è uscito il film probabilmente più famoso, nel quale Kevin è sia l’attore protagonista sia il regista, ovvero “Balla coi lupi“. Ben due gli Oscar che Kevin ha portato a casa per questo film, uno per il miglior film drammatico, l’altro per il miglior regista, oltre che la nomination come miglior attore protagonista. Un successo davvero colossale. Nel 1991 è uscito un altro film davvero indimenticabile con Kevin Costner come protagonista, ovvero “Robin Hood – Principe dei Ladri“, dove Kevin interpreta proprio il famoso ladro. Nel cast del film troviamo anche Mary Elizabeth Mastrantonio e il compianto Alan Rickman, Severus Piton nella saga di “Harry Potter“. Tra gli altri film a cui Kevin Costner ha preso parte troviamo: “JFK – Un caso ancora aperto”, “Guardia del corpo” con Whitney Houston, “Un mondo perfetto”, “Le parole che non ti ho detto”, film tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks, “Thirteen Day”, “Il segno della libellula”, “Vizi di famiglia”, “The Guardian – Salvataggio in mare”, “Mr. Books”, “Criminal” e “Il diritto di contare.”

Dal 2018 è protagonista della serie televisiva western “Yellowstone”, dove veste i panni di John Dutton, il quale cerca di proteggere il proprio ranch nel Montana dagli speculatori edilizi a caccia di terreni, da una riserva indiana e dal primo parco nazionale d’America.

Kevin Costner: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Kevin Costner nel corso degli anni è riuscito a diventare uno degli attori più pagati al mondo. Basta pensare che per ogni episodio della serie televisiva “Yellowstone”, Costner guadagna ben 1,3 milioni di dollari. Oltre a recitare e a fare il regista, Kevin Costner è anche un autore e un uomo d’affari. Nel 2015 a co-scritto un libro di avventura dal titolo “The Explorer’s Guild: A Passage to Shambhala”, inoltre è proprietario parziale dei Lake County Fielders, una squadra di baseball indipendente dell’Illinois, ed è stato anche un investitore nel Midnight Star Casino di Deadwood, nel South Dakota.

Sommando tutto questo, Kevin Costner ha un patrimonio di ben 250 milioni di dollari, una cifra davvero esorbitante, destinata a salire visto che Kevin non ha nessuna intenzione di andare in pensione.

Kevin Costner: il divorzio dalla moglie dopo 19 anni di matrimonio

In questi giorni è arrivato l’annuncio ufficiale del divorzio tra Kevin Costner e la modella e designer di borse Christine Baumgartner, dopo ben 19 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli, due maschi e una femmina.