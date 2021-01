Se ancora non ci credete o se non sapete neppure di cosa stiamo parlando, leggete qui di seguito: La rivincita delle bionde 3 è confermato e tornerà a breve! Scopriamo qui di seguito quando esce.

La rivincita delle bionde

Bionda, bella, solare, apparentemente stupida, ma dotata di una notevole intelligenza che la porta al successo: di chi stiamo parlando? Ovviamente della stilosa Elle Woods alias Reese Whiterspoon, la protagonista del film “La rivincita delle bionde”.

Il primo capolavoro era uscito nel 2001 e subito aveva riscosso un enorme successo, tanto da partorire due anni dopo, nel 2003, il secondo capitolo, “Una bionda in carriera”, ovvero “La rivincita delle bionde 2”. Poi purtroppo i fan avevano dovuto dire addio alla storia tutta rosa.

Poi, con grande sorpresa e a distanza di anni, nel 2018 MGM ha confermato l’uscita del nuovo capitolo della saga: “La rivincita delle bionde 3”.

Certo, di tempo ne è passato ma forse, se tutto andrà per il verso giusto, il film uscirà.

La rivincita delle bionde 3: quando esce?

Ma detto tutto ciò, la domanda più gettonata è: quando esce il nuovo film “La rivincita delle bionde 3”? Prima di dare la risposta che, tecnicamente, sappiamo, facciamo un passo indietro.

Sempre nel 2018, la protagonista del film nonché la talentuosa attrice Reese Whiterspoon aveva pubblicato un video sui social dove ritraeva se stessa con un bikini rosa in paillettes.

Lo stesso bikini che aveva indossato nel film Elle Woods mentre prendeva il sole sdraiata su un galleggiante nella piscina. E questo video riportava la caption: “#LegallyBlonde3 è realtà”.

Non osate immaginare la gioia dei fan e del pubblico! Ma purtroppo anche questa bellissima notizia, da come era uscita, è tornata nel sarcofago.

Infatti dopo l’annuncio esplicito della Whiterspoon, non si è più saputo nulla per molto tempo. Passano più di due anni e durante il lockdown, arriva la bellissima Jennifer Lopez a sorprendere tutti con una domanda inaspettata. Un bel giorno, si mette d’accordo con Reese e organizzano una diretta Instagram. Durante questa, la cantante dice che per passare il tempo aveva rivisto insieme ai suoi figli il film del 2001 e del 2003. E approfittando della situazione, chiede espressamente se e quando ci sarà il terzo capitolo. La Whiterspoon, in quell’occasione, aveva risposto che per il momento i film erano solo due ma che “La rivincita delle bionde 3” era in fase di produzione.

Quindi, ancora per una volta, la risposta è stata rimandata. Ma oltre a continui rimbalzi, la data di uscita del film è stata costantemente posticipata a causa del Coronavirus e della pandemia. I lavori infatti hanno subito rallentamenti. Ma se tutto va bene, abbiamo la conferma che per il 20 maggio 2022 dovrebbe uscire.

Il cast

Anche se per il momento dobbiamo aspettare ancora molto per l’uscita del film, prepariamoci conoscendo qualche curiosità in più. Per quanto riguarda i personaggi, la bella Elle Woods verrà interpretata ovviamente da Reese Whiterspoon. Ma non solo vestirà i panni di protagonista, sarà anche la produttrice insieme alla sua compagnia HelloSunshine. E lavorerà a stretto contatto con il produttore dei primi due film, Marc Platt.