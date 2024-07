“La Principessa Sissi” è un film del 1955, divenuto un vero e proprio cult. Ma qual è la storia vera dietro a questo film? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

La Principessa Sissi: la storia vera dietro al film

L’attrice austriaca Romy Schneider è stata colei che ha interpretato la Principessa Sissi nel film cult del 1955 dal titolo “La Principessa Sissi”. Il film, diretto da Ernst Marischka, è ormai un appuntamento fisso nei palinsesti della Rai, che ogni anno lo ripropone in tv. Il film racconta la nascita dell’amore tra l’Imperatore Francesco Giuseppe D’Austria ed Elisabetta di Baviera, detta Sissi. Ma, qual è la storia vera dietro questo film cult degli anni Cinquanta? All’inizio del film Sissi è una adolescente che vive nel Palazzo di famiglia a Possenhofen, non troppo distante da Monaco di Baviera. E’ quarta di dieci figli, i suoi genitori sono Massimiliano Giuseppe e Ludovica di Baviera ed è nipote di Massimiliano I Giuseppe di Baviera. La madre di Sissi, assieme a sua sorella Sophia, organizzano il matrimonio tra i rispettivi figli, Elena, sorella di Sissi e Francesco Giuseppe. Alla festa per farli conoscere, Ludovica porta anche Sissi. Tutto ciò è accaduto anche nella realtà. Anche da qui in poi in realtà il film è veritiero a quanto accaduto veramente, anche se è messo in scena in maniera più fiabesca. Comunque, alla festa Francesco Giuseppe si innamora di Sissi e non di Elena. I due si sposarono a Vienna nel 1954. Questo è dunque ciò che viene raccontato nel film e, come abbiamo appena visto, rispecchia quanto accadde veramente. Sissi diventerà dunque Imperatrice d’Austria, grazie appunto al fatto che Francesco Giuseppe scelse lei invece della sorella Elena.

La Principessa Sissi: trama e cast del film

“La Principessa Sissi” è il primo dei tre film diretti da Ernst Marischka, che racconta la nascita dell’amore tra Francesco Giuseppe e Sissi. I seguenti due film raccontano invece quanto accaduto dopo, “Sissi – La giovane imperatrice”, e “Sissi – Il destino di un’imperatrice.” Nonostante i film siano romanzati, rispecchiano quanto accaduto nella realtà. Questo film viene spesso riproposto in prima serata dalla Rai, e attualmente lo potete vedere in streaming su RaiPlay. Per quanto riguarda il cast, a vestire i panni di Sissi troviamo l’indimenticabile attrice austriaca naturalizzata francese Romy Schneider, che è stata una delle più grandi attrici della sua generazione. Sono tanti i film nei quali ha recitato, fino alla tragica scomparsa all’età di 43 anni. L’abbiamo vista ad esempio in “Noi due senza domani”, “Una donna alla finestra”, “Una donna semplice” e “La signora è di passaggio”. Nei panni di Francesco Giuseppe troviamo l’attore austriaco Karlheinz Bohm, mentre la madre di Sissi, Ludovica, è interpretata dall’attrice tedesca Magda Schneider, madre di Romy Schneider.

Se non lo avete ancora visto, “La Principessa Sissi” è senza dubbio un film da vedere almeno una volta nella vita.

