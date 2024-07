“The Prestige” è un film del 2006 con Christian Bale. Ma come finisce? Vediamo insieme di scoprirlo all’interno di questo articolo.

The Prestige: trama e cast

“The Prestige” è un film del 2006 di Christopher Nolan. Ci troviamo nella Londra di inizio 1900, e la pellicola narra la storia di due illusionisti, Robert Angier e Alfred Borden, che sono, oltre che colleghi, amici. Con loro c’è anche Julia, moglie di Robert che però muore durante un numero detto “fuga subacquea”. Angier incolpa Alfred della morte della moglie e da quel momenti le loro strade si dividono e la rivalità diventerà ogni giorno sempre più accesa. Un giorno però Alfred Borden diventerà super popolare grazie a un numero del teletrasporto, e Angier cercherà in tutti i modi di scoprire il trucco che si nasconde dietro questo numero svolto dal suo ex amico e collega. A vestire i panni di Alfred Borden troviamo l’attore britannico Christian Bale, che abbiamo visto recitare in tanti film, quali “Il cavaliere oscuro”, “La grande scommessa” e “Mowgli – Figlio della giungla”. Nei panni invece di Robert Angier troviamo un altro attore molto noto, ovvero Hugh Jackman, che abbiamo visto recitare in film quali “Les Miserables”, “Notte al museo – Il segreto del faraone”, “Pan – Viaggio sull’isola che non c’è” e “The Front Runner – Il vizio del potere”. Nel cast del film ci sono anche Scarlett Johansson, Michael Caine, David Bowie”, Piper Perabo, Rebecca Hall e Andy Serkis. Il film è disponibile, previo abbonamento, sulla piattaforma di streaming di Prime Video.

The Prestige: spiegazione del finale

Come abbiamo appena visto, “The Prestige” è un film del 2006 diretto da Christopher Nolan con Christian Bale e Hugh Jackman, che vestono i panni di due maghi illusionisti. Dopo la morte della moglie di Robert Angier, i due diventeranno rivali, tanto che lo stesso Angier cecherà in tutti i modi di svelare il trucco che c’è dietro al numero di Alfred Borden del teletrasporto. Ma, come finisce questo film? Il finale di “The Prestige” è sorprendente. In pratica Alfred Borden ha un gemello, Fallon, che vive però anche lui come Alfred, ed è così che riescono a fare il numero del teletrasporto. Ma non è finita qui poiché, in punto di morte, Angier rivela un segreto ancora più oscuro, ovvero il trucco del teletrasporto umano lo ha perfezionato anche lui con l’aiuto di Nikola Tesla. Ma Angier in realtà non viene teletrasportato ma duplicato, ovvero Angier quando è sul palco a un certo punto cade in una pozza d’acqua dove annega e il suo duplicato si presenta da qualche altra parte per dare l’illusione del teletrasporto. E così funziona ogni volta. L’Angier originale è morto e ogni volta che viene eseguito il trucco il duplicato muore a sua volta e viene sostituito da un altro duplicato. Insomma un vero e proprio colpo di scena.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

La teoria del tutto: trama, cast, storia vera

Il ricco, il povero e il maggiordomo: dove vederlo, trama e cast