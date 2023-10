Scopriamo chi è la moglie di Mario Giordano, Paola Maravalle. La donna ha conquistato il cuore del noto giornalista, che in pochissime occasioni ha parlato di lei in pubblico. La donna è molto riservata e sta accanto al giornalista dietro le quinte.

Mario Giordano: chi è la moglie Paola?

Chi è la moglie di Mario Giordano? Si tratta di una donna molto riservata, molto gelosa della sua privacy, che vuole rimanere lontana dai riflettori. L’uomo ha parlato in pochissime occasioni della moglie in pubblico, proprio per rispettare il suo essere così riservata. La donna si chiama Paola e su di lei ci sono davvero pochissime informazioni. Paola Maravalle è molto riservata, anche per quanto riguarda la sua età, il luogo della sua nascita, la data di nascita e il suo lavoro. Ha scelto di stare lontana dal mondo del gossip e dello spettacolo e il marito ha sempre rispettato questa decisione, in quanto anche lui condivide il suo pensiero e la sua voglia di mantenere la propria privacy. I due coniugi non sono mai stati visti in pubblico e in rare occasioni Mario Giordano ha parlato della sua compagna, ma quando lo ha fatto ha sempre usato delle parole bellissime, che lasciano trasparire il grande rispetto che ha per sua moglie e per le decisioni prese dalla donna. La lunga storia d’amore tra Mario Giordano e la moglie Paola continua a gonfie vele, nel rispetto e nella complicità. Dalla loro unione sono anche nati quattro figli, ovvero Alice, classe 1993, Lorenzo, classe 1995, Camilla, classe 2003, e Sara, classe 2005. Proprio perché è una donna così riservata, Paola Maravalle non ha un profilo su Instagram.

Paola, la moglie di Mario Giordano: una donna molto riservata

Mario Giordano e la moglie Paola sono sposati da oltre 30 anni. Ad unirli è sicuramente un grande amore, ma anche un grande rispetto. La donna è davvero molto riservata, come abbiamo detto, e suo marito, nonostante sia un personaggio pubblico, rispetta questa sua caratteristica, evitando di esporla alla luce dei riflettori. La moglie di Mario Giordano è nata nel 1969, ma non si conoscono altri dettagli sulla sua professione o la sua vita privata. Si può vedere da qualche foto insieme al marito che è una bellissima donna, ma anche Mario Giordano preferisce stare lontano dalle notizie di gossip e anche sui social preferisce pubblicare contenuti inerenti alla sua professione e non alla sua vita privata. In alcune interviste rilasciate in televisione, Mario Giordano ha confermato questo loro modo di essere così riservati. I due preferiscono non esporre troppo la propria vita privata, ma sono molto innamorati l’uno dell’altra e felici di condividere la loro relazione e il loro lungo matrimonio, che li ha portati a costruire una bellissima famiglia, con quattro meravigliosi figli.

