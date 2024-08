Tutto sul film con Blake Lively "It ends with us - Siamo noi a dire basta".

“It ends with us – Siamo noi a dire basta” è il nuovo film con l’attrice Blake Lively che parla alle donne di oggi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

It ends with us – Siamo noi a dire basta: il film con Blake Lively che parla alle donne di oggi

Basato sul bestseller di Colleen Hoover, è pronto ad arrivare sul grande schermo il film “It ends with us -Siamo noi a dire basta” con Blake Lively. Questo film si appresta a ottenere il successo che ha avuto il libro che è stato al primo posto dei libri più venduti del New York Times per ben 90 settimane. Alla regia del film troviamo Justin Baldoni e il trailer ufficiale del film è accompagnato dalle note della canzone di Taylor Swift “My Tears Ricochet”. Ma, di cosa parla questo film? La protagonista è Lily Bloom, una ragazza di provincia che decide di trasferirsi in una grande città, Boston, per aprire un negozio di fiori. Qui incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo di cui si innamora. Tra i due nasce una storia ma, improvvisamente l’ex di Lily, Atlas, ricompare minacciando di mettere fine alla storia tra Kyle e Lily. Ma ecco cosa dice la sinossi ufficiale del film: “It ends with us, il primo romanzo di Colleen Hoover adattato per il grande schermo, racconta l’avvincente storia di Lily Bloom una donna che supera un’infanzia traumatica per intraprendere una nuova vita a Boston e inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività. L’incontro casuale con l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid fa nascere un legame intenso, ma mentre i due si innamorano profondamente, Lily inizia a vedere in Ryle lati che le ricordano il rapporto con i suoi genitori. Quando il primo amore di Lily, Atlas Corrigan rientra improvvisamente nella sua vita, la relazione con Ryle viene stravolta e Lily capisce che deve imparare a contare sulle proprie forze per fare una scelta impossibile per il suo futuro”.

It ends with us – Siamo noi a dire basta: il cast

La protagonista del film di prossima uscita “It ends with us – Siamo noi a dire basta” Lily Bloom, è interpretata dall’attrice statunitense Blake Lively, l’indimenticabile Serena Van Der Woodsen nella serie tv “Gossip Girl“. Ma sono diverse le pellicole in cui l’abbiamo vista recitare, come per esempio “Adaline – L’eterna giovinezza”, “Paradise Beach – Dentro l’incubo” e “Chiudi gli occhi – All I See Is You”. Nel corso di una intervista, la Lively ha dichiarato di aver amato subito il personaggio di Lily. Nei panni del neurochirurgo Ryle Kincaid troviamo Justin Baldoni, che è anche il regista del film. Nei panni di Atlas Corrigan c’è l’attore statunitense Brandon Sklenar.

It ends with us – Siamo noi a dire basta: la data di uscita

Il film “It ends with us – Siamo noi a dire basta” con Blake Lively uscirà nei cinema italiani il prossimo 21 di agosto. Un film davvero imperdibile che parla alle donne di oggi.