Negli Stati Uniti sono numerosi i programmi televisivi di successo con presentatori carismatici. Da Jimmy Fallon a Ellen fino a Oprah Winfrey, probabilmente la più famosa tra tutti.

Chi è Oprah Winfrey

Oprah Gail Winfrey nota semplicemente come Oprah (Kosciusko, 29 gennaio 1954), è una conduttrice e autrice televisiva statunitense.

Si laurea all’Università del Tennessee in Scienze della Comunicazione e si specializza in questo settore.

Dimostra di essere adatta alla tv fin dagli inizi della sua carriera quando viene scelta per leggere le notizie ai telegiornali.

Il suo carisma e talento le permettono di avere un talk show tutto suo che debutta sulle reti nazionali nel 1986 con il nome “The Oprah Winfrey Show”. Il programma rappresenta a pieno la personalità della conduttrice che oltre a divertire riflette spesso su temi sociali.

Il “The Oprah Winfrey Show”

Il programma ottiene grandissimo successo e molti degli argomenti trattati diventano oggetto di discussione pubblica. Capita che durante le sue puntate presenti dei libri che sono diventati successivamente dei fenomeni mondiali.

Allo stesso tempo l’influenza che ha sul pubblico non sempre è positiva, infatti ai tempi della storia della mucca pazza ha dichiarato che non avrebbe più consumato carne condizionando il mercato della carne.

Nel 2011 la rivista Forbes la mette al primo posto nella lista di donne che hanno guadagnato di più nell’anno corrente con un patrimonio di 290 milioni di dollari. Dopo venticinque anni, quello stesso anno, conclude il programma con la sua ultima puntata.

Oprah si dedica anche al mondo del cinema come attrice e produttrice debuttando nel 1985 nel cult “Il colore viola”. Il ruolo le porta anche una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Nel 2013 inoltre partecipa al capolavoro “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca”.

La vita privata oltre la televisione

Lontana dal piccolo schermo la Winfrey è anche imprenditrice. Ha fondato un’organizzazione per assistere i poveri chiamata”The Angel Network”. Inoltre, per rispettare una promessa fatta personalmente a Nelson Mandela dona 40 milioni di dollari per aprire una scuola in Sudafrica dal nome “Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls”.

Nel 2010 è la seconda donna più influente al mondo dopo Michelle Obama e prima di Angela Merkel o Hilary Clinton. Inoltre nel 2013 ottiene la Medaglia Presidenziale della Libertà dal presidente Barack Obama.