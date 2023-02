Il suo stile è da sempre originale e il suo profilo da sempre molto riservato: Carolina Crescentini, nota attrice romana, vive a pieno la sua vita godendosi ogni istante d’amore e cercando il più possibile di non cedere al mondo del gossip.

Recentemente, però, ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui sfoggia un nuovo taglio di capelli: lungo, biondo e con una meravigliosa frangia.

A quanto pare la tendenza è già partita: scopriamola meglio.

Il taglio lungo con frangia di Carolina Crescentini: nuova tendenza all’orizzonte?

Sui social media ha già spiegato le motivazioni del suo cambio di look: a che cosa si deve la nuova chioma lunga abbinata a una folta frangia? Motivi lavorativi, a quanto pare.

Carolina Crescentini, infatti, prenderà parte al nuovo progetto firmato SkyArte Io e Lei, «una serie di documentari che vanno alla scoperta di donne meravigliose» scrive sotto la foto Instagram. L’attrice vestirà i panni di Gabriella Ferri, cantante romana di musica leggera e dalla personalità molto ribelle, proprio come lei.

Gabriella Ferri era conosciuta anche per il suo look iconico: capelli biondi lunghi e frangia a tendina. Carolina Crescentini, per entrare proprio nella parte, ha scelto di lasciarsi andare a un taglio di capelli pressocché identico.

Look fresco e sbarazzino che pare essere tornato in auge proprio anche grazie all’attrice: la primavera 2023 lascerà spazio a una nuova tendenza? Probabilmente sì.

Taglio tipicamente anni 60 e 70, la combinazione lunghezze e frangia a tendina continua a resistere negli anni, colpendo gran parte delle celebrità e delle influencer (basta fare un giro su TikTok per rendersi conto di quanto la frangia sia ancora tra le più gettonate). A differenza della curtain bang, la shag bang (così si chiama tecnicamente), è molto più rock e meno impostata. Importantissimo è l’effetto sbarazzino e scomposto dei volumi, protagonista di tutto il look.

Particolarmente adatta a tagli lunghi o medio-lunghi, la shag bang è sempre un’ottima soluzione quando si vuole cambiare aria al look.

Carolina Crescentini è forse la personalità più idonea a vestire i panni della cantante e anche lo stile, vivace e ribelle, le si addicono alla perfezione. Il suo biondo luminoso e il taglio medio-lungo con frangia le donano particolarmente: tutto il look mette in risalto i lineamenti del viso e il colore azzurro degli occhi.

Come mantenere in piega il taglio di Carolina Crescentini

Sicuramente per mantenere ben uniforme il nuovo taglio proposto dall’attrice romana, ci sono dei piccoli ma efficaci accorgimenti da considerare. Importantissimi sono anzitutto i vari prodotti che si andranno a utilizzare: maschere, balsami, spray per lo styling e tutto ciò che riguarda il lavaggio è da curare nei minimi dettagli. Utilizzate anche delle spazzole adatte che possano, anche col passare dei giorni, lasciare i vostri capelli sani, setosi e lontani dall’effetto ruffo. Eventualmente potreste anche pensare di affidarvi alle spazzole liscianti, molto in tendenza nell’ultimo periodo e perfette per chi ha già una chioma di per sé liscia/leggermente mossa.

Non puntate alla perfezione e all’ordine: la frangia di Carolina Crescentini è spettinata e voluminosa ed è questo il suo punto di forza.