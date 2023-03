Il suo regno 2 su Netflix: gli episodi

La seconda stagione della serie tv Il suo regno sta per uscire su Netflix. Si tratta di una serie a metà strada tra un thriller psicologico e un crime, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico con la sua storia avvincente.

Il suo regno 2: gli episodi



La seconda stagione della serie tv Il suo regno sta per approdare su Netflix. Si tratta di una specie di House of Cards in versione argentina, ambientata nel mondo politico, di cui si mostra il lato più spietato ed egoista. Gli spettatori assisteranno ad una campagna elettorale decisamente senza esclusione di colpi, con tanto di omicidi, serial killer, lotte di potere e colpi di scena davvero inaspettati. Il protagonista della seconda stagione, che sarà disponibile a partire dal 22 marzo, sarà ancora Emilio Vazquez Pena, interpretato da Diego Peretti. Stiamo parlando di un pastore evangelico inizialmente nominato dal principale candidato alle elezioni presidenziali come suo futuro vicepresidente. La serie tv è a metà strada tra il thriller psicologico e il genere crime ed è davvero coinvolgente. Riuscirà ad ottenere un grande successo, rendendo il catalogo della piattaforma streaming ancora più ricco di novità. La storia verrà raccontata in otto episodi.

Emilio Vazquez Pena si è fatto conoscere durante la prima stagione, che ha raccontato la sua storia. Il protagonista della serie è un uomo apparentemente di profonda fede e di forte rettitudine morale, che viene messa a dura prova dal mondo della politica, che è spesso molto spietato. Il pastore evangelico, dopo l’omicidio del suo compagno in corsa alle presidenziali, che avviene durante la cerimonia di chiusura della campagna elettorale, assume in prima persona la candidatura a presidente, mentre si cercano continue risposte riguardo questo terribile crimine, soprattutto per capire quali siano le cause di questo delitto. Ciò che viene svelato durante la prima stagione è che la rettitudine di quest’uomo, che sembra impeccabile, in realtà è più che altro una facciata. Cosa si nasconde dietro quest’apparenza?

Il suo regno: la trama della seconda stagione



Il pastore evangelista ha una facciata davvero impeccabile, fatta di profonda fede e forte rettitudine, ma anche di un’onestà che ha sempre ostentato con grande orgoglio ma che probabilmente non appartiene alla sua persona. L’uomo è molto ambizioso e davvero pronto a tutto, soprattutto dopo l’omicidio del compagno di corsa alle presidenziali argentine, quando la strada verso la presidenza si è spianata. Ha assunto lui stesso la candidatura a presidente e continuerà a muoversi ai limiti della legalità, ricorrendo in modo furbo a intrighi e complotti per raggiungere i suoi obiettivi. In questa serie niente è come sembra e questo personaggio così controverso dominerà ancora una volta le scene, con la sua sete di potere, pronto a tutto per prendere in mano l’Argentina. La seconda stagione prevede otto episodi in cui Elena, sua moglie, interpretata da Mercedes Moran, avrà un peso ancora più forte e decisivo sulle scelte del protagonista, sia per quanto riguarda le scelte politiche che per quelle personali. L’appuntamento è per il 22 marzo 2023 su Netflix.