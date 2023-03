Il suo regno su Netflix: quando esce la seconda stagione?

Il suo regno è una serie tv che sta per uscire su Netflix con la sua seconda stagione. Una serie che comprende i generi di thriller psicologico e crime, pronta a conquistare il pubblico, grazie alla sua trama molto interessante.

Il suo regno, la seconda stagione su Netflix

Il suo regno è una specie di House of Cards in chiave argentina, ambientata in un mondo politico che viene descritto in modo particolare per la sua assoluta spietatezza. Gli spettatori finiscono proiettati all’interno di una campagna elettorale senza esclusione di colpi, tra omicidi, serial killer, lotte per il potere e tantissimi colpi di scena. Il protagonista della seconda stagione, che sta per arrivare su Netflix, più precisamente il 22 marzo, sarà ancora Emilio Vazquez Pena, interpretato da Diego Peretti, un pastore evangelico inizialmente nominato dal principale candidato alle elezioni presidenziali come suo futuro vicepresidente. Questa serie tv si muove prontamente tra il thriller psicologico e il genere crime, coinvolgendo completamente gli spettatori. Riuscirà sicuramente ad ottenere un grande successo ed è tra le nuove uscite previste nel mese di marzo nel catalogo della piattaforma di streaming, che ha tantissime novità in programma per i suoi numerosissimi utenti.

Nella prima stagione viene raccontata la storia di Emilio Vazquez Pena, il protagonista, che è un uomo di profonda fede e di una forte rettitudine morale, che però viene messa decisamente a dura prova dal mondo della politica, che spesso è senza regole. Il pastore evangelico, infatti, dopo l’omicidio del suo compagno in corsa alle presidenziali, che avviene proprio durante la cerimonia di chiusura della campagna elettorale, assume in prima persona la candidatura a presidente, mentre la giustizia cerca di dare delle risposte riguardo questo terribile crimine, soprattutto per capire quali siano state le cause di un gesto così efferato. Con l’andare avanti della storia si inizia a capire che la rettitudine dell’uomo protagonista della serie apparirà sempre di più come una sorta di facciata, dietro cui si nasconde qualcosa di molto misterioso.

Il suo regno: la trama della seconda stagione

Come si è compreso durante gli episodi della prima stagione, il pastore evangelista e telepredicatore Emilio Vazquez Pena non possiede realmente la rettitudine e l’onestà che ha sempre ostentato con grande orgoglio. L’uomo è molto ambizioso ed è pronto a tutto, soprattutto ora che la strada verso la presidenza si è aperta dopo l’omicidio del suo compagno di corsa alle presidenziali argentine, che lo aveva proposto come vicepresidente. Ha assunto lui stesso la candidatura a presidente e anche in questa seconda stagione continuerà a muoversi ai limiti della legalità, ricorrendo in modo furbo a intrighi e complotti. Nulla è come sembra e questo personaggio così controverso dominerà ancora una volta le scene, con la sua sete di potere, pronto a tutto per prendere in mano l’Argentina. La seconda stagione prevede otto episodi in cui Elena, sua moglie, interpretata da Mercedes Moran, avrà un peso ancora più forte e decisivo sulle scelte del protagonista. Sia per quanto riguarda le scelte politiche che per quelle personali.