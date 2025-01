Scopri come il French roll sta tornando in auge con un tocco moderno e affascinante.

Il fascino intramontabile del French roll

Negli ultimi anni, il mondo della moda e della bellezza ha assistito a un ritorno di tendenze iconiche degli anni ’90, e il French roll è senza dubbio uno dei look più amati. Questa acconciatura, che combina eleganza e praticità, sta guadagnando popolarità su piattaforme come TikTok, dove le influencer mostrano varianti moderne di questo classico. Andrew Fitzsimons, noto hairstylist, descrive il French roll come un’acconciatura che incarna una bellezza senza tempo, capace di incorniciare il viso e allungare il collo in modo affascinante.

Come realizzare un French roll perfetto

Realizzare un French roll può sembrare complicato, ma con i giusti consigli diventa un gioco da ragazzi. Fitzsimons suggerisce di iniziare con una coda di cavallo bassa, da cui si può poi avvolgere i capelli verso l’alto, fissando le punte all’interno del roll con delle forcine. Per un look più raffinato, è consigliabile utilizzare un siero per aggiungere lucentezza e definizione. Inoltre, non dimenticare di lasciare alcune ciocche libere intorno al viso per un effetto più morbido e romantico.

Varianti moderne del French roll

Il French roll non è solo un’acconciatura classica, ma si presta a numerose interpretazioni moderne. Ad esempio, si può optare per un look più disordinato, con ciocche di capelli che spuntano qua e là, per un effetto bohemien. Oppure, si può scegliere di arricchire il roll con accessori come fermagli floreali o sciarpe colorate, rendendo il tutto ancora più personale e unico. Le influencer stanno sperimentando anche con onde morbide e volumi esagerati, creando così un mix perfetto tra vintage e contemporaneo.

Il French roll e la cultura pop

Non possiamo dimenticare l’importanza culturale del French roll, che ha avuto un ruolo significativo nella moda degli anni ’90, grazie a icone come Whitney Houston. Oggi, questa acconciatura non è solo un tributo al passato, ma rappresenta anche un modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile. Con la sua versatilità, il French roll si adatta a diverse occasioni, dal red carpet a una serata informale con amici, rendendolo un must-have nel repertorio di ogni donna.