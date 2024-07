“Il diavolo veste Prada 2” si farà, scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama, il cast e quando esce l’attesissimo sequel di uno dei film più amati e visti in assoluto.

Il diavolo veste Prada 2: quando esce

Il sequel del film del 2006, “Il diavolo veste Prada” si farà, anzi è già in fase di lavorazione. Sono trascorsi quindi 18 anni dal primo e iconico film, uno dei più amati e visti in assoluto e finalmente la Disney sta lavorando per il secondo capitolo. I tanti fan del film non vedono l’ora di sapere cosa accadrà a Miranda Pristley. Stando alle voci che stanno circolando negli ultimo giorni, pare che anche nel sequel de “Il diavolo veste Prada”, ci saranno la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finerman, che visto il successo del primo film sono senza dubbio una squadra vincente. Da ricordare anche che l’autrice del libro su cui si basava il film, aveva già scritto nel 2013 un sequel, dal titolo “La vendetta veste Prada: il ritorno del diavolo”. Ed ecco che finalmente sta per arrivare anche il secondo film! Al momento non si conosce una possibile data di uscita de “Il diavolo veste Prada 2”, ma i tanti fan possono comunque già essere super contenti che il sequel ci sarà!

Il diavolo veste Prada 2: la trama del film

Come abbiamo appena visto, finalmente sembra tutto pronto per il secondo capitolo di “Il diavolo veste Prada“, anche se ancora non si conosce la possibile data di uscita né quando cominceranno le riprese. Per quanto riguarda la trama, ci sono alcune anticipazioni, anche se ovviamente ancora non abbiamo una trama ufficiale. “Il diavolo veste Prada 2″ seguirà sempre Miranda Pristley, che si trova alla fine della sua carriera, dovrà fa fronte alla crisi del mondo dell’editoria, e avrò il forte bisogno di Emily Charton, la sua ex assistente, oggi diventata manager di successo di un gruppo di lusso con fondi pubblicitari di cui Miranda ha assolutamente bisogno. Queste ovviamente sono solamente delle anticipazioni, restiamo in attesa di avere qualche notizia in più circa il sequel dell’iconico film del 2006.

Il diavolo veste Prada 2: il cast del film

C’è tanta attesa per il secondo capitolo di “Il diavolo veste Prada“, per scoprire cosa accadrà a Miranda Priestley. I fan in queste ora si stanno chiedendo se anche nel secondo film ci sarà il cast del primo. Pare non ci siano dubbi sul fatto che ha interpretare Miranda Pristley ci sarà sempre l’attrice statunitense Meryl Streep, che abbiamo visto recitare in tantissimi film, quali per esempio “La scelta di Sophie”, “La mia Africa”, “Mamma mia” e “The iron lady”. Pochi dubbi anche sulla presenza di Emily Blunt nei panni di Emily Charton. Qualche dubbio invece sulla presenza di Anne Hathaway, nei panni di Andrea Sachs, che proprio di recente aveva detto, riguardo a un possibile sequel, le seguenti parole: “penso semplicemente che il film fosse ambientato in un’epoca diversa. Ora tutto è diventato digitale e quel film si concentra sul concetto di produrre una cosa fisica. E’ tutto diverso”.