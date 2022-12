I miglior outfit festivi di Chiara Ferragni

Sarà per i regali, le luci o le canzoni, ma il Natale è forse uno dei periodi più magici dell’anno. Lo si attende per quasi dodici mesi e quando arriva, rende felici piccoli e grandi. Ma se i pranzi in famiglia e le cene con gli amici ci trasmettono puro relax al solo pensiero, la scelta del giusto outfit per i pasti e le Feste ci fa mettere le mani ai capelli.

Le scelte sì, sono tante, ma spesso anche troppe e se qualcuno punta alle classiche tonalità del verde, del rosso e dell’oro, altri non li riescono proprio a sopportare e amano essere alternativi. L’influencer e trendsetter Chiara Ferragni ci viene, però, in soccorso. Abbiamo analizzato infatti alcuni dei suoi outfit invernali/natalizi per voi, sperando che vi possano sembrare utili nell’ardua decisione della mise natalizia perfetta.

Per un natale rock

In una foto pubblicata due settimane fa con la didascalia “Christmas things 🎄”, la Ferragni si mostra con dei pantaloni in vinile nero super aggressive a cui abbina una più tradizionale e casta maglia in cotone rosa e un cardigan della stessa fantasia. Entrambi i capi hanno glitter che ricordano le luci del Natale.

Maglione, gonna e calze: un classico

Per confermare che i glitter sono il caposaldo della moda natalizia, l’influencer milanese si mostra in un altro outfit con indosso delle calze Calzedonia piene di brillantini che, insieme ad una minigonna, rivelano le sue gambe magre e lunghe.

Il look indossato per la foto del 14 dicembre non è però per nulla provocante: infatti, la Ferragni lo contrappone a un maglione a strisce bianche e nere per dimostrare che si può essere tradizionali senza dover per forza rinunciare alla femminilità.

Stivali neri e vestito fucsia

Per nulla tradizionale è, invece, il look nella foto postata il 7 dicembre. La moglie di Fedez indossa, infatti, degli altissimi e super provocanti stivali di pelle super aderenti alle gambe, dello stilista Stuart Weitzman. Il tutto è accompagnato da un vestito fucsia di velluto e una borsa super luccicante.

Col maglioncino non si sbaglia mai

Per chi invece, non riesce proprio ad approcciare il Natale con look aggressivi e provocanti e preferisce andare sul tradizionale, suggeriamo di dare un’occhiata al post della Ferragni di sette giorni fa. Seppure l’imprenditrice non rinunci nemmeno questa volta al vinile per la sua gonna super rock, in questo caso decide di abbinarla a delle tradizionalissime calze rosse e a un maglioncino super cute di Philosophy di Lorenzo Serafini.

Per un look tradizionale ed elegante

Se siete poco avvezzi ai tradizionalismi e volete invece mantenervi più sul classico stile invernale senza riferimenti espliciti alle feste natalizie, due post di Chiara da salvare su Instagram sono quelli del 2 dicembre e del 17 dicembre. Nel primo Chiara indossa un cardigan oversize nella tonalità beige sopra un semplice maglioncino della stessa nuance, accompagnato da una borsa nera e delle calze. Nel secondo look l’influencer gioca, invece, con i colori chiari per un look che fa molto escursione sciistica, dove indossa dei semplici jeans bianchi e un maglione a collo alto per metà marrone e per metà bianco. Il tutto è poi coperto da uno stupendo cappotto teddy color panna e una borsa di pelle, anch’essa sulle tonalità del panna/beige.