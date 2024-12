Guardare porno è tradimento? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Guardare porno: è tradimento?

E’ inutile girarci intorno, tutti noi, almeno una volta, abbiamo guardato un film o un video porno, vuoi per scelta, vuoi per caso ma, cosa succede quando si guarda porno e si è fidanzati o sposati? Si può considerare tradimento? Sono tante le persone che nel corso della propria vita si sono fatte questa domanda e, per tante, se il partner guarda dei porno è come se tradisse. Probabilmente non c’è una risposta univoca a questa domanda e, sempre probabilmente, dipende molto dal motivo per cui una persona impegnata si mette a guardare dei porno. Lo fa per provare piacere in solitaria perché col partner non riesce? Lo fa per esplorazione e per essere poi un partner sessuale migliore nella coppia? Lo fa per noia? Lo fa per abitudine perché era solito/a farlo prima di fidanzarsi? Insomma i motivi che spingono una persona a guardare porno possono essere davvero tantissimi. Considerarlo tradimento è probabilmente un pò eccessivo, anche se comunque è comprensibile che sapere che il proprio partner guarda film o video porno possa far sentire l’altra persona tradita e in un certo senso non desiderata. Ma andiamo ad approfondire ancora di più l’argomento.

Guardare porno è meglio del sesso insieme?

La domanda che si pongono tutte le persone che scoprono che il proprio partner guarda dei porno è quasi certamente questa: guardare porno è quindi meglio del sesso insieme? Anche qui la risposta a questa domanda può essere molto diversa e dipende sempre dal motivo per cui una persona si mette a guardare dei porno. Come detto prima c’è chi lo fa per esplorare ancora di più la propria sessualità, per scoprire cosa piace e cosa no e per essere un partner sessuale ancora migliore nella coppia. Ci sono però anche altre persone che lo fanno perché evidentemente durante il sesso di coppia non si sentono appagate a sufficienza. In questo caso si è senza dubbio di fronte a un problema all’interno della coppia in quanto il sesso, anche se non deve essere l’unica cosa che conta ovviamente, però è importantissimo in una relazione e, se l’intesa sessuale non c’è più, è tempo di farsi delle domande o di parlarne apertamente insieme con un sessuologo.

Guardare porno: come comportarsi con il partner?

In conclusione, considerare il guardare dei porno un tradimento è un pò eccessivo ma alla fine l’unica cosa da fare è parlarne. In una coppia sana il dialogo è fondamentale e, se uno dei due ha bisogno, per un motivo o per l’altro, di guardare dei porno, deve essere sincero con l’altro, spiegarne i motivi senza timore del giudizio. Una relazione sana è così. Se invece vi accorgete che non riuscite a dirlo al vostro partner o che, il vostro partner non riesce a essere sincero con voi, allora il problema è molto più grande e va molto oltre il fatto che guardare porno sia o meno da considerare come un tradimento.