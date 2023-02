Gli Oscar della musica hanno calato il loro sipario: nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023 i Grammy Awards hanno visto la partecipazioni di grandi artisti di successo. Tra voci, musica, spettacolo e tanta, tantissima moda, anche i Maneskin hanno sfilato su quel famoso red carpet e i look, come sempre, non sono passati inosservati.

I Maneskin ai Grammy Awards 2023: i look sono firmati Gucci, ovviamente

Anche l’Italia è scesa in campo nella notte più magica dell’anno in fatto di musica. La nota rock band romana dei Maneskin, infatti, ha partecipato ai Grammy Awards 2023 come candidata nella categoria Miglior artista esordiente (Best new artist).

Questa volta per i 4 giovani artisti nessuna statuetta vinta, ma ciò non gli ha tolto l’adrenalina tipica delle loro personalità, ma soprattutto non gli ha tolto la voglia di stupire in fatto di moda.

I Maneskin sono infatti arrivati sul red carpet californiano con 4 look firmati Gucci decisamente cool. Gli abiti scelti sono coordinati e questa volta puntano tutta al total velvet, vero protagonista di tendenza della stagione invernale 2023. Il velluto Gucci è a righe e sui toni che vanno dal marrone al color salmone.

Damiano ha optato per un completo di velluto coordinato marrone, sciarpa sottile laminata intorno al collo e occhiali da sole total black.

Sotto la giacca? Una camicia laminata total silver.

Anche Ethan ha mantenuto il marrone scuro ma solo nei pantaloni, mentre per la parte superiore ha scelto una giacca beige decorata su cui è stata applicata una decorazione nera sul lato sinistro. Stessa sciarpa lamè intorno al collo e sotto la giacca niente, da vera rockstar.

Thomas sceglie un completo di velluto giacca-pantalone color salmone al quale ha abbinato una camicia laminata dorata.

Victoria, infine, ha scelto un minidress oro laminato: corto e con spalline sottili, la bassista dei Maneskin ha abbinato un capospalla nero abbinato alla rosa della giacca di Ethan.

La band romana non ha voluto rinunciare allo stile e per farlo ha scelto, ancora una volta, abiti firmati Gucci, brand con il quale collaborano già da diversi anni.

Grammy Awards 2023: dove vedere la cerimonia di premiazione

La 65° edizione dei Grammy Awards 2023 è trasmessa in diretta sulla rete televisiva CBS e in streaming live e on demand su Paramount+, il cui servizio, però, è a pagamento. Inoltre, lo streaming è disponibile anche sui canali social della Recording Academy, tra cui Facebook, TikTok, YouTube, Twitter e Instagram.

La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2023 va in onda la notte tra il 5 e il 6 febbraio 2023. Per quanto riguarda l’Italia, dunque, l’inizio dello show è previsto per le 2 del mattino, ora italiana. L’ora di inizio ufficiale è prevista per le 21:30 e si svolge presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, in California.

La serata dei Grammy Awards 2023 è considerata a tutti gli effetti la serata degli Oscar della musica: la musica e le performance si uniscono in uno degli eventi di intrattenimento più attesi dell’anno.