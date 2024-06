Giulia De Lellis: scopriamo tutti i tatuaggi della bellissima influencer ed esperta di tendenze, e il loro significato, analizzandoli uno per uno.

Giulia De Lellis: tutti i tatuaggi che costellano il corpo della bellissima esperta di tendenze hanno un significato che può rivelare molto della storia di questo giovanissimo volto della televisione italiana. Tra i moltissimi tatuaggi di Giulia ce n’è uno che non ha fini artistici ma soltanto estetici: la ragazza si è fatta tatuare le sopracciglia e a suo tempo ha anche ripreso il momento condividendolo sulla rete. Scopriamo tutti i tatuaggi di Giulia de Lellis e il loro significato.

Giulia De Lellis: tutti i tatuaggi e il loro significato

Sull’avambraccio sinistro Giulia De Lellis si è fatta tatuare dal suo migliore amico un ombrellino su cui piovono gocce di pioggia. Il tatuaggio sta a ricordare un periodo difficile, una bella storia d’amore che non è esattamente finita nel migliore dei modi. La frase che la De Lellis associa a questo tattoo è “piove sempre sul bagnato”.

Sull’avambraccio destro Giulia si è fatta tatuare una sorta di contrappunto al tatuaggio dell’ombrello: il nome “Pollyanna” fa riferimento alle celebre eroina letteraria che riusciva sempre a trovare il lato positivo anche nelle situazioni più drammatiche della sua vita. Allora almeno un libro Giulia l’ha letto!

Appena sotto questa scritta, c’è un cuoricino nero al centro di una croce stilizzata. Sulla mano, alla base del mignolo c’è un altro cuoricino nero che si ripete identico nello stesso punto dell’altra mano.

Poco sotto l’interno del gomito dello stesso braccio c’è un’appendiabiti a simboleggiare la passione per la moda che ha dato il via alla vita professionale di Giulia.

Tatuaggi Giulia De Lellis: parole

Dal lato del collo alla spalla destra corre una lunga citazione di una canzone di Elisa. Il verso recita: “E se c’è un segreto/è fare tutto come / se vedessi solo il sole”. Non c’è bisogno di alcuna spiegazione.

All’interno del labbro inferiore Giulia si è fatta tatuare la parola inglese “Joy” che vuol dire “Gioia”. Non c’è molto da interpretare in questo caso: è una parola benaugurante e ottimista, tatuata in un punto nascosto sui cui praticare tatuaggi è molto doloroso. Vuol dire che la gioia va conquistata con sacrificio ed è un sentimento che nasce dall’interiorità. La “O” infatti è rappresentata da un cuoricino.

A lato del seno destro Giulia si è fatta tatuare due lettere in corsivo: Ah. Si tratta di una sorta di piccolo enigma, dal momento che non è possibile risalire al significato di questo tatuaggio. Che si un’esclamazione di piacere o di sorpresa? Si dovrebbe chiedere alla diretta interessata.

Poco sotto, sul lato destro del bacino Giulia ha voluto tatuare due semplici farfalle dalle ali azzurre e al centro la parola “Centotre”. Anche questo è un tatuaggio che non offre molti appigli all’interpretazione. Potrebbe trattarsi di una data: forse il 10/3 cioè il 10 Marzo? Chissà.

Cuore rosso

Sull’interno del braccio sinistro compare un cuore rosso, ma non è un cuore comune. Si tratta infatti della rappresentazione di un Sacro Cuore ovvero quello che viene attribuito alle rappresentazioni sacre della Vergine e di Gesù. La fiamma al di sopra di esso rappresenta lo Spirito Santo. Al di là dei significati religiosi, è un tatuaggio molto di moda soprattutto tra chi ama lo stile old school.

Conclude tutto la rosa che di recente la donna ha tatuato in mezzo al seno, forse in seguito alla rottura con Damante. Molto particolari sono anche i tatuaggi sulle mani, una leggera e delicata pioggia di stelle dall’ispirazione hindi.

