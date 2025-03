Gua sha: i tipi da usare

Uno strumento come il gua sha, dalle mille forme, si usa anche per il corpo e non solo per il viso.

Per il benessere del viso e del corpo, non bastano soltanto le creme o i sieri, ma bisogna anche scegliere strumenti che siano adeguati. Uno strumento come il gua sha è sicuramente idoneo per questo trattamento. Al momento dell’acquisto, bisogna valutare i vari tipi e anche l’uso per ottenere i migliori benefici possibili.

Gua sha

Alcuni strumenti hanno davvero dei benefici e delle proprietà utili per il benessere del viso e della pelle. Il gua sha corrisponde perfettamente a questa descrizione. Uno strumento che ha origini molto antiche dal momento che si usa nella medicina cinese tradizionale da tempi immemori per migliorare il benessere e la salute della pelle del viso e del corpo, in generale.

Un tipo di strumento che oggi è diventato quasi di uso globale al punto che sono diversi i centri spa o termali ma anche le estetiste che lo usano. Aiuta a drenare e sgonfiare i tessuti permettendo così di andare a lavorare sulla pelle in modo da migliorare la tonicità e l’elasticità. La forma è ergonomica e quindi facile da usare sulla pelle.

Il gua sha è uno strumento particolarmente utile dal momento che va a lavorare sulla pelle migliorando la circolazione e prova a combattere i segni del tempo quali le rughe. Un beauty tool, si potrebbe chiamare, che ha il compito di rendere la pelle maggiormente omogenea. Si consiglia di usarlo soprattutto al mattino per eliminare ogni tipo di ristagno che si è accumulato.

Prima di usarlo bisogna applicare un olio o un siero per poi farlo scorrere dal basso verso l’alto passando dal bordo liscio dello strumento. I movimenti sono molto lenti ed è consigliabile esercitare una pressione leggera per rafforzare le potenzialità.

Gua sha: usi

Considerando che il gua sha è uno strumento manuale, bisogna anche sapere che in commercio si trovano diverse tipologie realizzate con pietre varie. Il quarzo rosa, l’avventurina, ma anche la giada sono solo alcune delle pietre con cui è possibile realizzare questo strumento. Oltre alle pietre, si trovano anche tipologie in acciaio inossidabile, quindi più resistente.

Uno strumento che ricorda molto il cuore per la forma, sebbene siano diverse le tipologie e le funzioni. Ottimo anche per le gambe nel caso fossero stanche e si avesse bisogno di drenare ulteriormente dopo una giornata faticosa.

La forma di gua sha per il viso dovrebbe essere a farfalla preferibilmente in un materiale quale l’acciaio inossidabile che svolge un’azione ottimale contro il gonfiore. Possono anche essere molto piccoli, quindi facili da maneggiare ma anche adatti per il viaggio. Alcuni modelli presentano degli angoli smussati proprio per le pieghe del viso e del collo.

Uno strumento del genere è indicato anche per la chioma dal momento che aiuta a stimolare e rafforzare la crescita del capello. In questo caso un modello a pettine è sicuramente l’ideale così come una forma arrotondata per la scollatura e il décolleté.

Gua Sha Amazon

Questo strumento si trova direttamente da Amazon con alcuni set e offerte da non perdere. Qui cliccando la foto si descrivono le caratteristiche del prodotto. La classifica mostra i tre migliori gua sha per la cura della pelle che offrono ottimi benefici, come affermano le descrizioni delle consumatrici.

1)Plantifique gua sha giada 100% autentica massaggiatore viso

Un accessorio realizzato a mano che dona equilibrio alla pelle oltre a tanti altri benefici ed effetti positivi. Un massaggiatore viso da usare insieme all’olio che migliora l’elasticità e il tono della pelle. Si consiglia di usarla quotidianamente per ottenere i migliori benefici possibili grazie anche a una guida che fornisce le migliori istruzioni.

2)Corpo gua sha massaggio strumento grande raschietto

Molto più efficiente rispetto allo strumento classico dal momento che è possibile usarlo per ogni zona del corpo: le spalle, i glutei e le cosce per un buon effetto massaggiante e anticellulite. Il design è ergonomico in modo che sia facile da impugnare. Uno strumento indicato per ogni parte del corpo e multiuso.

3)Zwilling massaggiatore per il viso (gua sha trattamento del viso)

Un massaggiatore per il viso in acciaio inossidabile che dona momenti di benessere e rigenera. Uno strumento che stimola e favorisce la circolazione della pelle. Ha un effetto detox che aiuta a rimuovere le sostanze nocive e le tossine in eccesso. L’effetto è refrigerante e si consiglia di applicarlo con olio o siero.

Oltre agli usi del gua sha, ecco le indicazioni per pulirlo.