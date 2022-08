Sta facebdo il giro di tutti i media la notizia secondo cui l’attrice e produttrice cinematografica Francesca Neri e l’attore Claudio Amendola si sarebbero lasciati. La coppia, insieme in matrimonio dal 2010, era legata sentimentalmente già dal 1998: purtroppo, però, sembrerebbe che l’amore si sia concluso anche per loro.

Andiamo però a scoprire insieme il profilo dell’attrice, tra vita privata e carriera professionale.

Francesca Neri: tra biografia e carriera lavorativa

Francesca Neri è nata a Trento il 10 febbraio 1964 e oggi ha 54 anni. Della sua infanzia e adolescenza non si hanno molti elementi, mentre possiamo affermare il contrario per tutto ciò che riguarda la sua carriera professionale.

Sappiamo infatti che Francesca Neri studia al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, ottenendo la sua primissima parte nel 1987 ne Il grande Blek del regista Giuseppe Piccioni.

Due anni dopo lavora in Bankomatt a fianco di Bruno Ganz e in Buon Natale…buon anno per Luigi Comencini.

La sua professionalità e la sua bellezza angelica le conferiscono un grandissimo successo, offrendole numerosi altri progetti come il film Le età di Lulù del 1990 diretto da Bigas Luna. Grazie a tale lavoro Francesca Neri ottiene un grande pubblico anche in Spagna.

È però il 1991 il suo anno fortunato: grazie alla sua partecipazione come protagonista nel film Pensavo fosse amore…invece era un calesse di Massimo Troisi, Francesca Neri ottiene il suo primo Nastro d’argento.

Nel 1992, invece, lavora al film di Carlo Verdone Al lupo, al lupo, mentre è del 1993 la pellicola Sud, diretta da Gabriele Salvatores e in cui l’attrice è la sola e unica protagonista femminile.

La carriera di Francesca Neri non si ferma e la vediamo partecipare a numerosi progetti. Citandone alcuni: Spara che ti passa, con Antonio Banderas, diverse commedie italiane, ma anche film decisamente più impegnati come La mia generazione di Wilma Labate (1996) e Le mani forti di Franco Bernini (1997).

Da rendere nota anche la sua partecipazione in un film di uno dei registi spagnoli più importanti del mondo del cinema: Pedro Almodóvar. Grazie al ruolo di Helena in Carne trémula, Francesca Neri vince il suo secondo nastro d’argento come migliore attrice. E non sarà l’ultimo. Infatti, in tempi un po’ più recenti (parliamo del 2008), l’attrice vincerà un terzo Nastro d’argento, questa volta come migliore attrice non protagonista, nella pellicola Il papà di Giovanna.

Oltre a essere una brillante attrice professionista, Francesca Neri è anche produttrice; inizia a ricoprire tale ruolo nel 2005 con il film Melissa P. di Luca Guadagnino, ma lavorerà anche per la produzione di Riprendimi, di Anna Negri.

Francesca Neri lascia il mondo del cinema nel 2016, a causa di alcuni suoi poblemi di salute di difficile gestione, soprattutto in contesti frenetici come quelli della televisione e del grande schermo.

La vita privata di Francesca Neri

Della sua vita privata non si hanno molti elementi. Nel 1998 si fidanza con l’attore romano Claudio Amendola e i due si sposano a New York l’11 dicembre del 2010. Dall’amore che scorre tra di loro nasce Rocco, nel 1999.

Recentemente sta circolando la notizia secondo cui la coppia si sarebbe separata dopo 25 anni di amore; molti addirittura sostengono che l’attore abbia già traslocato altrove e sarebbe anche stato avvistato con il figlio Rocco, ma non con la madre. Insomma, l’estate 2022 sta portando maree negative a molte coppie del mondo dell’entertainment: attendiamo novità.