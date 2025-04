Scopri come Budri trasforma la pietra in opere d'arte uniche e affascinanti.

Un viaggio tra arte e design

La Milano Design Week 2025 ha visto protagonista Budri, un’azienda italiana che da oltre sessant’anni si distingue per la lavorazione di marmi e pietre preziose. Con la sua capacità di trasformare la pietra in opere d’arte, Budri ha presentato una serie di creazioni che non solo abbelliscono gli spazi, ma raccontano anche storie di eleganza e innovazione. La collezione Charme, disegnata dall’architetto Eric Carlson, è un esempio lampante di come il marmo possa diventare alta gioielleria, con arredi che brillano come gemme.

Creazioni iconiche e sostenibili

Ogni pezzo della collezione Charme è caratterizzato da una lavorazione artigianale che esalta la bellezza naturale delle pietre. I tavoli e i coffee table presentano basi scultoree che richiamano le forme di gioielli, creando un forte impatto visivo. Budri non si limita a creare oggetti di design, ma si impegna anche nella sostenibilità, utilizzando materiali di alta qualità e tecniche di lavorazione che rispettano l’ambiente. La collezione Agata, ad esempio, sfida i confini tra durezza e morbidezza, presentando tappeti in marmo che possono essere posati su pavimenti esistenti senza necessità di opere murarie.

Un’esperienza sensoriale unica

La presentazione di Budri durante il Fuorisalone è stata un’esperienza sensoriale straordinaria. Le vetrine del showroom milanese sono state trasformate in eleganti dollhouse, dove ogni creazione è stata esposta come un gioiello. Questo approccio ha permesso di apprezzare non solo la bellezza dei materiali, ma anche la maestria artigianale che caratterizza ogni pezzo. Le superfici lucidate a specchio catturano la luce, creando riflessi che incantano e stupiscono. La collezione Charme rappresenta un passo avanti nella reinterpretazione del marmo, rendendolo un elemento di design contemporaneo e raffinato.