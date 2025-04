Un talento che nasce ad Amsterdam

Toon Lobach, nato nel 1997 ad Amsterdam, è un ballerino olandese che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua straordinaria eleganza e il suo talento. Fin da piccolo, Toon ha respirato l’aria vibrante della sua città natale, un ambiente che ha nutrito il suo amore per l’arte e la danza. La sua passione è esplosa quando ha assistito al musical Cats, un capolavoro di Andrew Lloyd Webber che ha acceso in lui il desiderio di esprimersi attraverso il movimento.

Formazione e carriera

Con il supporto della sua famiglia, Toon ha intrapreso un percorso di studi alla 5 o’clock class, per poi accedere alla prestigiosa Nationale Ballet Academie di Amsterdam. La sua formazione è stata arricchita da un’importante esperienza al corso estivo della Nederlands Dans Theater (NDT). A soli 16 anni, dopo aver assistito a uno spettacolo del NDT, ha capito che il suo sogno era far parte di quella compagnia. Con determinazione e dedizione, ha raggiunto il suo obiettivo nel 2016, entrando nella compagnia giovanile NDT2, dove ha lavorato con coreografi di fama mondiale.

La scelta di una carriera freelance

Dopo quattro anni intensi nella compagnia, Toon ha preso una decisione audace: lasciare la sicurezza dell’NDT per intraprendere la carriera da freelance. Questa scelta è stata motivata dal desiderio di ritrovare la gioia autentica della danza, come ha dichiarato in un’intervista. Da quel momento, ha collaborato con numerosi coreografi internazionali e ha costruito un percorso artistico ricco di progetti innovativi, in particolare con la sua complice artistica Eve-Marie Dalcourt.

Riconoscimenti e progetti futuri

Il talento di Toon Lobach non è passato inosservato nemmeno in Italia. Dopo aver partecipato a Danza con me nel 2023, è atteso nel 2025 tra gli ospiti dello spettacolo Viva la danza di Roberto Bolle. La sua capacità di fondere la tecnica classica con l’energia della danza contemporanea lo rende un artista unico, capace di emozionare anche chi si avvicina alla danza per la prima volta. Nonostante il successo, Toon mantiene una certa riservatezza sulla sua vita privata, preferendo condividere principalmente il suo lavoro sui social network.