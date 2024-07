Chi è Federica Lelli, la presunta nuova fiamma di Matteo Berrettini.

Chi è Federica Lelli: età, altezza, genitori

Dopo la fine della relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Melissa Satta, pare che il tennista italiano Matteo Berrettini abbia una nuova fiamma. Si tratterebbe di Federica Lelli, ex del cantante Ultimo. Federica Lelli è nata il 20 gennaio del 1998 a Roma, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza né sui suoi genitori. Federica è laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, quando era un’adolescente è partita per studiare in Francia, precisamente a Nantes. Ha una sorella che gestisce un brand di abbigliamento. Oggi Federica Lelli lavora come modelle a influencer, su Instagram è molto seguita, ha infatti ben 155mila follower.

Chi è Federica Lelli: ex di Ultimo

Federica Lelli è una giovane modella e influencer romana, divenuta famosa anche per aver avuto una relazione con il cantautore Ultimo, all’anagrafe Nicolò Moriconi, il quale ha tra l’altro appena annunciato che presto diventerà padre per la prima volta, poiché la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo è incinta. La canzone “I tuoi particolari”, che Ultimo aveva presentato al Festival di Sanremo nel 2019, era proprio dedicata a Federica. La loro storia è finita proprio quell’anno, a quanto si dice per via dei troppi impegni di lui. I due sono comunque rimasti in buoni rapporti nonostante la fine della relazione.

Federica Lelli e Matteo Berrettini: presto la convivenza?

Come abbiamo appena visto, Federica Lelli è una giovane modella e influencer romana, nonché ex fidanzata del noto cantante Ultimo. Da qualche tempo ci sono diversi rumors circa una presunta relazione tra la Lelli e il tennista italiano Matteo Berrettini, che ha chiuso da non molto la storia con l’ex velina di “Striscia la Notizia” Melissa Satta. Il settimanale Chi ha anche ipotizzato che ci sia nell’aria una possibile convivenza a Montecarlo, città in cui Berrettini vive da diversi anni. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha né smentito né confermato il gossip, ma ci sono diverse foto che farebbero davvero pensare che tra i due ci sia una relazione. Da segnalare il fatto che Matteo Berrettini e Federica Lelli al momento non si seguono su Instagram, forse non sono ancora pronti a rendere pubblico il loro amore? Visto poi quello che è accaduto con Melissa Satta, la quale ha dichiarato più volte che i media hanno avuto un ruolo importante nella fine della relazione con Berrettini, è possibile che sia lo stesso tennista a non voler che questa relazione diventi di dominio pubblico, proprio per non rischiare che succeda quello che è successo con l’ex di Prince Boateng. Al momento quindi non abbiamo al certezza che tra Matteo Berrettini e Federica Lelli ci sia una relazione sentimentale, staremo a vedere se ci saranno ulteriori gossip in merito o se uno dei due deciderà o meno di uscire allo scoperto!