Perdita di collagene: come rimediare

Il collagene è una proteina di cui si sente spesso parlare ma che non tutti sanno bene cosa sia. Intorno a una certa età si va incontro a perdita di collagene che comporta una pelle meno giovane e più tendente alle rughe e alle discromie. Scopriamo i prodotti adeguati e come fare in modo naturale con creme e sieri.

Perdita di collagene

Prima di tutto è bene specificare cosa sia il collagene, ovvero una proteina molto importante che dà il giusto tono ed elasticità alla pelle. Rende la pelle maggiormente luminosa e la perdita di collagene comporta un viso maggiormente spento e non più giovane. Intorno ai 25 anni si comincia ad andare incontro a questa problematica.

Per questa ragione, è molto importante quando la perdita comincia ad essere evidente e palese, provare a intervenire con la giusta prevenzione da effettuare tramite la stimolazione e con prodotti adatti. Con il passare del tempo, secondo il parere degli esperti, le cellule cominciano a ridurre la loro attività per cui si va incontro a questa problematica.

Sono diversi poi i fattori che contribuiscono alla perdita di collagene. Ci sono alcune cause ambientali come il sole, ma anche alimentari, lo stile di vita e lo stress. Gli ormoni, soprattutto nella fase della menopausa, comportano una difficoltà in tal senso. Durante la fase dell’invecchiamento, si cominciano a notare degli squilibri.

Si parla di età di 25 anni poiché proprio in questo periodo comincia a svilupparsi e manifestarsi la perdita di collagene. Si possono così correggere alcune abitudini per evitare che questo processo si acceleri.

Perdita di collagene: i segnali

La perdita di collagene comporta dei cambiamenti nella cute e nelle alterazioni, in generale, il che comporta una pelle meno compatta e il manifestarsi di rughe ben marcate. Ci sono infatti alcuni segnali che fanno capire di stare avvicinando a questa fase. Prima di tutto, la pelle comincia a seccarsi e disidratarsi.

Ci sono poi dei cambiamenti a livello di volume e si nota una perdita di compattezza e di elasticità della pelle. La menopausa gioca un ruolo fondamentale. Infatti si stima che nei primi cinque anni dall’entrata in menopausa si vada incontro a una riduzione del collagene che arriva fino al 30% circa. Negli anni successivi la diminuzione tende a essere maggiore.

Per rallentare la perdita di collagene ci sono alcune pratiche da mettere in atto. Bisogna cercare di smettere di fumare e applicare una crema solare quando ci si espone ai raggi solari. Il giusto riposo, quindi le ore di sonno pari a 8 circa sono sufficienti non solo per una buona energia ma anche per una pelle maggiormente distesa e riposata.

Una dieta ben bilanciata con il consumo di nutrienti adatti come le uova e i latticini contribuisce a evitare una perdita di questa proteina molto importante. Si consiglia poi di usare dei prodotti di bellezza che contengono peptidi, acido ialuronico, ma anche antiossidanti quali la vitamina C e la niacinamide che permettono di ottenere una pelle più sana.

Perdita di collagene: prodotti

Sono prodotti da ordinare direttamente dal sito di Amazon grazie alle tante offerte a disposizione. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui i tre migliori prodotti per ridurre la perdita di collagene scelti tra i più adatti dalle consumatrici.

1)Dermolab siero viso booster

Un siero anti età dall’effetto lifting anti cedimento a base di niacinamide e collagene marino che contribuisce a una pelle maggiormente compatta ed elastica. Una forma molto leggera in grado di assorbirsi rapidamente per una buona elasticità dei tessuti e riduzione delle rughe. Si consiglia di applicare su viso e collo per una pelle più rigenerata e contorni ben definiti.

2)vital Proteins collagen peptides 587 gr

Un integratore a base di collagene e peptidi indicato per la salute e il benessere dei capelli e delle unghie. Una miscela in polvere da consumare sia con liquidi freddi che caldi per una routine di benessere quotidiana.

3)Crema viso antirughe acido ialuronico

Una crema dall’effetto rassodante e lifting in grado di ridurre le rughe ma anche le occhiaie e le macchie scure. Una formula a base di acido ialuronico, vitamina E, tè verde e olio di jojoba che dona una pelle nutriente e ringiovanente. Una formula leggera e idratante ma anche biologica.

Insieme ai prodotti per la perdita di collagene, si consigliano anche gli alimenti adeguati per migliorare la pelle.