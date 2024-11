Ci serve un’amica con cui sfogare la rabbia? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa dice la scienza a proposito.

Sfogare la rabbia: ci seve un’amica per farlo?

La rabbia è un’emozione di base, universale e che accumuna tutti gli individui, a prescindere dall’età, dalla religione, dalla cultura. A tutti noi capita di sentirci arrabbiati e spesso anche di essere preda di veri e propri attacchi di rabbia che possono anche spaventarci perché non siamo in grado di controllarci. Fermo restando che provare rabbia è normale, è come la si gestisce che può fare la differenza. Tendiamo spesso a prendere le emozioni considerate negative, quali appunto rabbia, ansia, paura, in maniera sbagliata ma in realtà anche loro fanno parte dell’essere umano e imparare ad accettarle e a “viverle” nel modo giusto è la chiave per una vita più serena. Secondo la scienza avere un’amica o un amico con cui sfogare la propria rabbia è fondamentale, perché ci consente di sfogarci, di buttare fuori tutto e poi di sentirci meglio. Ma andiamo ora ad approfondire l’argomento.

Sfogare la rabbia: perché è importante farlo

Come abbiamo appena visto, avere un amico o un’amica con cu sfogare la propria rabbia, detto anche rage pal, ovvero una persona con cui è possibile condividere la propria rabbia, è fondamentale. Tenere la rabbia dentro infatti può portare solo a effetti negativi, sfogandosi invece si può piano piano elaborare il motivo per cui ci sentiamo arrabbiati fino a ritornare a una condizione di calma. Ovviamente non è facile trovare qualcuno con cui sfogarsi, anzi spesso non solo le persone a noi più vicine quelle con cui ci sentiamo libere di buttare fuori tutta la nostra rabbia che, a volte, riguarda anche loro. Non è nemmeno facile perché non sono tante le persone disposte a prendersi carico di tutta la rabbia dell’altro. Molte persone riescono a sfogare la propria rabbia soprattutto con amici virtuali, che non fanno parte “reale” della propria vita ma con cui si sentono più libere di sfogarsi e tirare fuori tutto.

Sfogare la rabbia: i vantaggi di avere qualcuno con cui farlo

Poter sfogare la propria rabbia con qualcuno è molto importante, secondo la psicologia ci sono infatti numerosi effetti benefici sulla salute emotiva e anche sulla qualità della vita. Andiamo ora a vedere insieme quali sono i vantaggi del sfogare la propria rabbia:

sfogarsi con qualcuno ci permette piano piano di liberarci di tutta la frustrazione repressa, che a volte ci portiamo dietro da anni ma appunto, per liberarsene, non c’è modo migliore che buttare fuori tutto. Diminuzione della rabbia: quando ci si sfoga di rimando la rabbia diminuisce. Tenendo invece tutto dentro si rischia di far diventare la rabbia un sentimento distruttivo.

Fin da piccoli ci è stato insegnato a reprimere la rabbia ma la rabbia è una emozione come le altre e per ciò va accettata e soprattutto va vissuta nella maniera giusta. Se non avete un amico o un’amica con cui sfogarvi, è molto utile anche un diario, dove scrivere come vi sentite, cosa vi fa arrabbiare eccetera.