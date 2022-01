Ha l’arte della performance letteralmente nelle vene ed è parte del cast della nuova serie tv in onda su Rai 1 a partire dalla serata del 10 gennaio 2022. Stiamo parlando di Eugenio Franceschini, che vedremo recitare insieme a Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sarah Felberbaum in “Non mi lasciare”.

In attesa della serie siete curiosi di conoscerlo meglio? Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla vita privata e la carriera dell’attore.

Chi è Eugenio Franceschini

Nato a Verona il 19 settembre 1991, sotto il segno zodiacale della Vergine, Eugenio Franceschini è il figlio di Gianni Franceschini, attore e direttore artistico della compagnia d’arte e teatro Viva Opera Circus

e della COMPAGNIA franceschini performingarts.

Come è normale per ogni figlio d’arte, Eugenio è entrato in contatto con il mondo dell’arte e della recitazione già da piccolissimo prendendo anche parte alla compagnia guidata dai suoi genitori.

Gli studi di recitazione

Non appena ha raggiunto la maggiore età però, Eugenio Franceschini sempre più appassionato e deciso a continuare ad arricchire il proprio bagaglio personale al di là dell’esperienza dei propri genitori, si è trasferito a Roma.

Nella Città Eterna il ragazzo completa gli studi cinematografici al Centro sperimentale di cinematografia nel corso tenuto dal celebre attore Giancarlo Giannini.

Il debutto nel mondo del cinema

Il suo debutto al cinema avviene nel 2012. Lo ricordiamo infatti nel film tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore e professore Alessandro D’Avenia “Bianca come il latte rossa come il sangue”. Successivamente, dal 2013 al 2015 Franceschini torna a teatro per prendere parte allo spettacolo “Prima del silenzio”, insieme al celebre Leo Gullotta.

Nel 2014 presta il volto a Mario, personaggio principale nel documentario “Fango e gloria – La Grande Guerra”, di Leonardo Tiberi, che racconta la storia del Milite ignoto. Dal 2016 al 2019 ha preso parte alla serie tv di successo “I Medici”, insieme ai colleghi Sarah Felberbaum, che ha ritrovato poi in occasione di “Non mi lasciare”, sempre per la Rai, Dustin Hoffman e Richard Madden.

Vita privata, moglie e figli

Nonostante sia figlio di genitori noti e viva la maggior parte del tempo sotto i riflettori per via della sua carriera di attore, della vita privata di Eugenio Franceschini non si sa molto se non quello che lui stesso tiene a far sapere. Sappiamo infatti che ha una compagna, ma quello che non sappiamo è il suo nome, che resta ancora un mistero. Eugenio Franceschini durante un’intervista ha raccontato di averla incontrata proprio sul set de “I Medici” e che la donna si occupava del reparto di fotografia.

Tra i due non si è trattato del più classico dei colpi di fulmine, ma c’è stato un corteggiamento lungo mesi, prima di capire di essere davvero fatti l’uno per l’altra. A quanto pare però, il loro amore sembra procedere a gonfie vele, tanto che a gennaio del 2018, nella meravigliosa cornice di Roma, la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio.