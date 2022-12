Qual è il look di moda più cercato su Google nel 2022?

Il 2022 sta per volgere al termine ed è arrivato il momento per i fanatici del digitale (e non solo) di poter visionare uno dei report più attesi dell’anno: quella della lista Google con i termini più ricercati. Come potete ben immaginare la lista è davvero lunga e comprende diversi argomenti e settori specifici di nicchia e no, ma la domanda che resta è: qual la tendenza moda più googlata del 2022?

Le parole più cercate del 2022

Il rapporto Un anno di ricerche 2022 di Google è stato pubblicato e con esso è emerso quello che un po’ tutti ci aspettavamo. I risultati più cliccati degli utenti del più famoso motore di ricerca comprendono la serie TV Euphoria (con Zendaya), l’Ucraina, protagonista nel sanguinario scontro con la Russia e la regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. Ma le tendenze delle ricerche Google non includono solo i grandi avvenimenti storici; è stato, infatti, interessante trovare tra i risultati quali sono le attitudini in ambito moda degli utenti del web.

A sorpresa di molti, il vestiario più cliccato del 2022 è la camicia oversize. Esatto, quella con maniche gigantesche e quasi sempre stropicciata.

La comodità vince nel settore moda

Per gli amanti del confort e della praticità, è sicuramente un bella notizia. Vi immaginate se a vincere la ricerca di abito più cliccato fosse stata la camicia sciancrata? Lungi da me discriminare il capo per eccellenza del tipico look lavoro-riunione, ma se mettiamo le due a confronto, in termini di comodità, vince sicuramente il camicione di 10 taglie in più.

Gli esperti della moda, però, un po’ se lo aspettavano. Basti pensare alla sfilata di quest’anno per l’estate 2023 di Bottega Veneta dove la camicia oversize è stata rappresentata in tutta la sua duttilità e flessibilità: se è vero che il camicione è sinonimo di situazioni informali (pranzo con la mamma, aperitivo con le amiche e corse al supermercato perché il latte è finito), il fatto che sia stato protagonista della sfilata dell’iconico marchio italiano, ci da’ certamente una lista di scuse e argomentazioni valide per chi ci dice che sia pacchiana e poco elegante. Magari è anche vero, ma la praticità sembra essere la parola chiave (e qui ritorna Google) del 2022 e non solo; la moda nel 2023 scarterà sempre di più ensemble rigide e striminzite per dare spazio a capi più accoglienti e confortevoli.

Come indossare la camicia oversize

Come si evince dalla sfilata di Bottega Veneta, il tipo di camicia che regna sovrana è quella dai colori neutri e opachi come il beige e l’azzurro. L’abito più cliccato si può trovare, inoltre, in tante varianti e tessuti ed è quindi apprezzabile in diversi contesti. Per un’occasione più formale, ad esempio, un lavoro dove le linee guida del capo su cosa indossare in ufficio sono abbastanza permissive, si può optare per una camicia oversize indossata come un blazer (meglio se di una tinta unica e di un colore non molto appariscente come il bianco, il nero o il marrone). Per ambienti più informali, invece, si può dare largo spazio all’immaginazione e alla fantasia: la camicia (anche a quadri, di colori sgargianti) può essere usata come capo unico insieme a una cintura alta, calze e stivali, o come una qualsiasi camicia, sopra un paio di jeans, ad esempio, per la vita di tutti i giorni. Un altro punto a favore della tendenza Google 2022 è che risulta perfetta per tutte le età; ne è dimostrazione la fantastica Kate Moss che la sfoggia durante la sua sfilata per il brand verde, dall’alto dei suoi 48 anni.