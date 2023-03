La seconda stagione della serie tv brasiliana Dom sta per uscire, accontentando tutti i fan che hanno seguito con molto interesse il primo capitolo. Una serie ricca di azione, di cui è stato reso disponibile il nuovo trailer.

Dom 2: dove vedere la serie tv

La nuova stagione della serie tv brasiliana Dom sta per uscire. I nuovi episodi saranno presto disponibili per tutti i fan, felici di continuare la storia appassionante che hanno seguito durante la messa in onda del primo capitolo. Si tratta di una serie brasiliana Original Amazon, che ha come protagonisti Gabriele Leone, Flavio Tolezani, Filipe Braganza, Isabella Santoni e Rachel Villar. La seconda stagione sarà presentata in anteprima il 17 marzo, esclusivamente sul servizio di streaming di Amazon Prime Video, in più di 240 Paesi. Dom è prodotto da Conspiração Filmes e i sette nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente, fino al 14 aprile. Prime Video ha già pubblicato il trailer ufficiale, mostrando qualche scena in anteprima, in modo che i fan possano avere un’idea di quello che accadrà durante il nuovo capitolo. Il catalogo di Amazon Prime Video continua ad arricchirsi con numerose novità, tanti nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show, assolutamente da non perdere.

Dom 2: le anticipazioni del nuovo capitolo

Il trailer, con rapidi stacchi e molte scene d’azione, porta i protagonisti di questa serie tv brasiliana in una vera e propria guerra, che prevede la fuga del personaggio principale e anche un ritorno al passato. Nello stesso tempo, il padre di Dom scopre nuovi segreti e ha bisogno di creare per se stesso una nuova identità. Negli episodi della seconda stagione, Dom diventa il criminale più ricercato di Rio de Janeiro. La polizia si avvicina e, una volta messo alle strette, lui cerca di scappare, ma viene arrestato. Con il crimine da tutte le parti, resta un’unica opzione, ovvero quella di impersonare qualcun altro, trovare una nuova identità, per riuscire a sopravvivere ad un vero e proprio inferno. In passato, il giovane Victor era in guerra con la parte corrotta della polizia e, come suo figlio, doveva scappare prima che fosse troppo tardi. Isolato in missione in Amazzonia, ha assunto una nuova identità, per riuscire ad infiltrarsi tra la gente del posto.

Dom: dove eravamo rimasti

La serie brasiliana Dom ha avuto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Si tratta di un dramma poliziesco ispirato alla storia vera di un padre e un figlio che si ritrovano ai lati opposti della guerra contro la droga a Rio de Janeiro. Al centro della storia c’è Victor, un giovane subacqueo che, per uno scherzo del destino, diventa un agente dell’intelligence militare e inizia a dedicarsi alla guerra contro la droga, rendendola la missione della sua vita. Nel corso degli anni, Victor ha affrontato la disillusione di un conflitto senza fine e assiste impotente mentre suo figlio Pedro soccombe al nemico contro cui ha combattuto, ovvero la cocaina. Pedro diventa a tutti gli effetti un tossicodipendente e uno dei criminali più ricercati di Rio de Janeiro, Pedro Dom.