Dalla manicure total black a quelle coloratissime e iridescenti: le tendenze unghie 2023

Da protagoniste delle passerelle in quanto esempi e modelli da imitare come celebrity e influencer, ecco le tendenze unghie 2023 che più appassioneranno le amanti della nail art e chiunque voglia sentirsi sempre alla moda e al meglio, partendo dalle mani. Il vero filo rosso tra le proposte per la manicure sarà quest’anno, infatti, il rifiuto di regole e convenzioni per poter sperimentare con colori, finiture, dettagli alla ricerca del look più consono per esprimere la propria personalità.

Tendenze unghie 2023: quali saranno le principali e come (re)interpretarle

Non a caso tra le tendenze unghie 2023 ci sono manicure olografiche, capaci di esaltare la luce e trasformarla in arcobaleni multicolore, oppure unghie glitterate che imitano la glassa lucida e iridescente dei donuts come espressione della volontà di trasgredire le solite regole ed evitare di sfociare nella monotonia e nella banalità. Grazie ad appositi smalti, da cercare in negozio o in Rete sotto la voce Holo Nail, si potranno realizzare manicure cangianti e che si completano di sfumature di colore diverse ogni volta che le si guardano da prospettive nuove con luci diverse. Se i brillantini sulle unghie sono un grande classico delle manicure festive come per ricorrenze particolari, quest’anno non si rinuncerà a una sana dose di sbrilluccichio neanche nella quotidianità, soprattutto se ai classici strass e polverine glitterate si sostituiscono pigmenti brillanti da applicare sulle unghie. A rendere quindi estremamente lucide le unghie ci penserà la Glazed Donut Manicure: ispirata come già si accennava alla copertura delle classiche ciambelle americane, si può realizzare sia con smalti nude e sia con smalti colorati. Insomma, un altro must per le nail addicted.

Tra le tendenze unghie 2023 c’è, del resto, una sorta di eredità dalle passarelle (da Prada a Gucci, passando per Louis Vuitton e Marc Jacobs) e dai make-up della scorsa estate: quella del color block, che potremmo definire come l’“arte” di abbinare sezioni di colori diversi, a contrasto e rigorosamente vibranti. “Arte” perché, alle volte, potrebbe risultare difficile abbinare colori vivaci senza sembrare un Arlecchino fuori luogo. In questi casi, come fare? Prendete colori complementari, ed il gioco è fatto! Più saranno colorate e più le manicure saranno trendy quest’anno; un effetto perfetto che si può ottenere grazie a smalti come i gel semipermanenti Musa extra-pigmentati e che anche una volta asciutti assicurano il risultato di un colore pieno e acceso. Quanto alle tonalità più in voga, si va da grandi classici come il borgogna e il marrone cioccolato per chi ama le unghie scure a colori come il magenta ispirati al colore dell’anno secondo Pantone.

A proposito di manicure scure, un po’ il successo su Netflix della serie di Tim Burton dedicata a Mercoledì Addams e un po’ la passione mai accantonata per il gotico fanno comparire tra le tendenze unghie 2023 anche le unghie total black. Si può scegliere, a seconda dei gusti, tanto uno smalto lucido quanto uno smalto matte o opaco. Chi voglia creare qualche gioco di luce potrebbe optare per piccole decorazioni su una o più unghie o addirittura ricorrere a smalti arricchiti da strass e micropigmenti, a patto però che le dimensioni siano micro.

È un principio, l’ultimo, che vale anche per la French Manicure. Non manca, infatti, tra le tendenze unghie 2023 un grande classico come la manicure alla francese da realizzare nei classici colori del bianco e del latte, ma anche osando con tonalità colorate e, soprattutto per le estremità delle unghie, con smalti glossy e con brillantini. Quest’anno, però, le proporzioni classiche della French Manicure vengono rivisitate, assottigliando il più possibile la lunetta.