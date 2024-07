Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e radiofonica siciliana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Silvia Salemi: età, figli, marito

Silvia Salemi è una cantautrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. Silvia è nata a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, il 2 aprile del 1978, ha quindi 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Silvia Salemi è sposata dal 2004 con l’imprenditore Gian Marco Innocenti, dal quale ha avuto due figlie, Sofia, nata nel 2005 e Ludovica nata invece nel 2008. Per crescere al meglio le sue figlie, la Salemi si era presa un lungo periodo di pausa dalle scene musicali, ben dieci anni. Ecco cosa aveva detto nel corso di una intervista a Vanity Fair: “sono cresciuta, mio marito Gian Marco Innocenti e queste splendide figlie hanno fatto il resto. Sofia è nata nel 2005, Ludovica tre anni dopo. Mi hanno talmente riempita di gioia che non ho voluto cedere a nessuno nemmeno un attimo delle loro giornate. Sono una mamma all’antica, mi piace svegliarle al mattino, dare loro il primo bacio, portarle a scuola, in piscina, a musica e poi mangiare tutti insieme.” Silvia Salemi ha anche parlato del marito, Gian Marco Innocenti, dicendo che nella vita cercava proprio un uomo come lui, con il suo aspetto, la sua eleganza e i suoi valori. Se volete saperne di più su Silvia Salemi la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 32mila follower.

Silvia Salemi: canzoni, carriera

La carriera musicale di Silvia Salemi inizia nel 1995 quando vince il Festival di Castrocaro con la canzone “Con questo sentimento” e, lo stesso anno, partecipa anche a Sanremo Giovani con una versione riarrangiata della canzone di Caterina Caselli “Nessuno mi può giudicare”. Ciò le consente di poter partecipare al Festival di Sanremo del 1996 nella sezione “Nuove Proposte”, con il brano “Quando il cuore”, classificandosi al quinto posto. Esce anche il suo primo album dal titolo “Silvia Salemi”. Nel 1997 partecipa a Sanremo questa volta nella sezione Big con quella che è forse la sua canzone più conosciuta, ovvero “A casa di Luca”, con cui si aggiudica il Premio Volare “Miglior testo”. Nel 2013 vince il Premio “Miglior voce” alla terza edizione del talent show “Tale e Quale Show”, mentre due anni dopo è presidente di giuria al Festival di Castrocaro su Rai 1. Al via anche la sua carriera come conduttrice, nel 1998 conduce da Matera, gli spot istituzionali per il programma tv “L’anno che verrà”. Tornando alla sua carriera come cantautrice, ecco alcune delle sue canzoni più famose: “Pathos”, “La parola amore”, “E ci batteva il sole”, “Nel cuore delle donne”, “Amore disperato”, “I sogni nelle tasche”, “Faro di notte” e “Amore eterno”. Questi ultimi due brani sono contenuti nel suo ultimo album, uscito il mese scorso, dal titolo “23 ore”.

