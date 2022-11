Lo shampoo, l'olio essenziale e anche la migliore maschera per capelli permettono di avere e mantenere i ricci perfetti in modo naturale.

Ogni riccio un capriccio recita il detto e indica la difficoltà che si ha nel riuscire ad acconciare questo tipo di chioma. Per riuscire a mantenere i ricci perfetti si ha bisogno dei migliori prodotti e rimedi naturali in commercio.

Qui forniamo tutti i suggerimenti utili per prendersi cura del proprio capello nel modo migliore.

Come mantenere i ricci perfetti

Un tipo di chioma molto difficile da districare anche perché si rischia di andare sempre incontro all’odiato e temuto crespo che può danneggiare il capello. Sono molto belli da vedere, ma possono creare dei problemi. Per mantenere i ricci perfetti è necessaria la massima dedizione e cura possibile usando prodotti e rimedi specifici.

Il capello riccio, proprio per natura e per la sua struttura, tende a essere crespo, ruvido e indisciplinato soprattutto nel momento della pettinatura e dell’acconciatura. Una situazione e problema che può essere evitato con la giusta cura da dare al capello. Grazie ad alcuni metodi, si possono avere capelli ricci morbidi e lucenti.

Per mantenere i capelli ricci è importante capire e sapere che bisogna cercare di rispettare tutte le tipologie di capello riccio, inclusa la forma del taglio, senza tentare di stravolgerla o creare qualcosa di diverso.

L’asciugatura, per esempio, è un aspetto molto importante poiché permette di non rovinarli e avere un effetto finale che sia naturale e anche ben definito al tempo stesso.

I capelli ricci, con il tempo, possono appesantirsi e perdere di volume. Per questa ragione, dedicare a questo capello la dovuta attenzione e cura aiuta a mantenerli perfetti e soprattutto sani per una capigliatura ottimale per ogni momento e occasione.

Come mantenere i ricci perfetti: consigli

Innanzitutto, è bene sapere che non tutti i trattamenti sono efficaci per mantenere i ricci perfetti, ma bisogna affidarsi a dei prodotti e delle soluzioni specifiche per il proprio tipo di capello. Prima di tutto, è necessario degli shampoo e dei balsami che siano specifici per questo tipo di capello con nutrienti che possano farli apparire sani e lucenti.

Il burro di karitè, ma anche alcuni oli essenziali, compreso quello di argan, ingrediente di Curly Style, una crema per capelli ricci, aiutano a dare la giusta idratazione in modo da renderlo maggiormente morbido. Un prodotto o una maschera a base di proteine permette di rendere il capello forte evitando l’effetto crespo.

No ai prodotti che contengono parabeni, siliconi e solfati poiché sono particolarmente aggressivi e danneggiano il capello. Per mantenere i ricci perfetti, non è necessario lavarli tutti i giorni poiché si indeboliscono, ma basta limitarsi a 2-3 volte a settimana. In caso di chioma secca è da prediligere un solo lavaggio a settimana.

Il balsamo va applicato sulle punte per poi essere distribuito sulle lunghezze da lasciare in posa per alcuni minuti. Si consiglia di controllare sempre le istruzioni nel caso l’intervallo di tempo fosse maggiore. Qualora fosse possibile, si può procedere all’asciugatura all’aria tamponandoli con un asciugamano in microfibra che evita si secchino.

Come mantenere i ricci perfetti: rimedio naturale

Per mantenere i ricci perfetti e quindi stupendi, bisogna applicare, come si è detto precedentemente, i giusti prodotti. Il migliore specifico per questo tipo di capello è Curly Style, una crema che nutre e arriccia il capello in modo naturale, proteggendolo ed evitando di causare danni o difficoltà alla capigliatura.

Una formula considerata una vera e propria rivoluzione in questo ambito che funziona ed è efficace come dimostrano anche le opinioni delle consumatrici. Nutre i capelli ricci garantendo una tenuta flessibile e naturale. Un prodotto di qualità di origine italiano creato dai massimi esperti del settore, come confermato anche dai test che sono stati condotti.

Una soluzione in crema per avere ricci perfetti con risultati che sono visibili sin dalla prima applicazione. Un risultato assolutamente sicuro che definisce il capello riccio e dona un aspetto sano alla chioma senza danni, arricchito da ingredienti naturali come olio di argan e vitamina E.

L’applicazione di Curly Style è molto facile: basta lavare il capello, applicare questa crema lasciando in posa per alcuni minuti, asciugare per ottenere dei capelli ricci perfetti.

