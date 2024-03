Come ammorbidire Dr Martens: consigli e trucchetti per rendere le scarpe più comode

Le Dr. Martens, dotate di una particolare foggia e da una suola con cuscinetto d’aria, sono ormai diventate un’icona della moda. Le scarpe sono anche famose per la loro resistenza; però, se si vuole trovare un difetto, hanno bisogno di un periodo di rodaggio per rendere più morbide e confortevoli. Esistono diversi tipi di metodi e trucchetti per ammorbidire il cuoio e rendere le scarpe più comode senza compromettere la qualità.

Curiosità: le scarpe furono sviluppate durante la Seconda guerra mondiale come scarpe ortopediche da un medico tedesco, il dottor Klaus Martens.

Come ammorbidire Dr Martens: consigli e trucchetti

Ammorbidire le Dr. Martens richiede inevitabilmente un po’ di pazienza, ma il tempo impiegato, se volete delle scarpe comode, ne vale la pena. In quest’articolo andremo ad elencare e descrivere diversi metodi, dai tradizionali a quelli più efficaci. Vi ricordiamo di seguire con cura le istruzioni e prestare attenzione e cura. Le vostre Dr. Martens, seguendo i nostri consigli, diventeranno le vostre scarpe più comode e preferite.

Come ammorbidire Dr Martens: metodi tradizionali

Indossare le Dr. Martens con le calze spesse: uno dei modi più semplici e “naturali” per ammorbidire le vostre fantastiche Dr. Martens è quello di indossarle con delle calze spesse e camminare dentro casa. Se qualche vostro familiare dovesse prendervi per pazzo, non preoccupatevi. Questo metodo aiuta ad allentare il cuoio e ad adattarlo alla forma del piede in modo graduale e confortevole.

Utilizzare il vapore: basta esporre per soli alcuni minuti le scarpe al vapore, in modo da ammorbidire il cuoio. Bisogna essere muniti di un bollitore di acqua calda o di un generatore di vapore. Bisogna fare attenzione a non avvicinare troppo le scarpe alla sorgente di vapore, potrebbero verificarsi dei danni.

Applicare una crema idratante: no, non quella per il viso. La crema in questione è adatta per i tessuti in cuoio. In alternativa si può anche utilizzare un balsamo specifico per le scarpe in pelle. Dopo aver messo il prodotto sulle scarpe, bisogna massaggiare delicatamente le Dr. Martens e lasciarle riposare per un po’ prima di asciugarle con un panno morbido. Tutto ciò contribuirà all’ammorbidimento del cuoio.

Come ammorbidire Dr Martens: trucchetti efficaci

Congelamento delle scarpe: non nel senso che bisognerebbe ibernarle per regalarle una lunga vita. Questo metodo consiste nel mettere le Dr. Martens all’interno di un sacchetto di plastica e poi nel congelatore. L’acqua che si congela all’interno delle scarpe aiuta a distendere il cuoio, rendendole più flessibili. Ricorda però, che potrebbe essere necessario più di un ciclo per ottenere dei buoni risultati.

Bagnare le scarpe e asciugarle con il phon: bisogna bagnare leggermente le scarpe con dell’acqua tiepida e poi asciugarle con un phon impostato su una temperatura medio bassa. È importante non usare temperature troppo alte, potrebbero causare danni.

Utilizzare prodotti specifici: spray o creme, specificatamente formulate per ammorbidire le scarpe, sono presenti in grandi quantità sul mercato. Consigliamo di cercare prodotti contenenti ingredienti come lanolina, olio di cocco e olio di jojoba. Elementi con proprietà di idratazione e ammorbidimento.

