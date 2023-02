Come abbinare le décolleté nere: idee e outfit

Il nero è il classico colore intramontabile, lo si sceglie spesso sia per le occasioni più eleganti sia per quelle più casual. In questo articolo parleremo di scarpe, per la precisione delle décolleté nere.

Le décolleté: cosa sono?

Le décolleté sono le scarpe col tacco per eccellenza, considerate da molti come il simbolo della femminilità. È quasi impossibile non averne almeno un paio nel proprio armadio, sono quelle scarpe, raffinate ed eleganti, senza allacciatura, in grado di slanciare la figura e di donare quel tocco chic a qualsiasi outfit! Al giorno d’oggi le troviamo dal tacco basso a quello vertiginoso e in quasi tutti i colori.

Il nero è sicuramente il cosidetto “colore jolly”, quel colore da usare quando hai dei dubbi. Grazie alla sua versatilità, le scarpe nere sono le più indossate dalle donne, quelle che non mancano mai nell’armadio. Vediamo ora alcuni consigli su come poter abbinare le décolleté nere in varie occasioni.

Come abbinare le décolleté nere al lavoro e nel tempo libero

Le décolleté nere sono le scarpe perfette da indossare al lavoro, professionali, raffinate e sobrie.

L’ideale sarebbe indossarle assieme a una gonna anni ’50 a vita alta, abbinata a una camicetta. Per quanto riguarda i colori da accostare, vanno benissimo i colori neutri, le tonalità pastello, il bianco e ovviamente lo stesso nero. Al contrario non è consigliabile indossare abiti dai colori troppo sgargianti, oppure nelle tonalità del marrone e del blu. Inoltre, a seconda di dove si lavora, è bene fare attenzione all’altezza del tacco. In base a ciò poi si potrà decidere se abbinare le décolleté scelte con dei pantaloni palazzo o dei pantaloni dal taglio maschile, oppure con jeans o gonne.

Nel tempo libero, l’abbinamento perfetto è formato dalle décolleté nere e da un paio di jeans, possibilmente jeans skinny a tre quarti. Poi, per completare il vostro outfit, una t-shirt con stampe colorate e una giacca di lunghezza media. C’è da dire però che gli abbinamenti con le décolleté nere sono tantissimi, per un look meno casual si possono, ad esempio, accostare a un maglione di lana grigio e a un paio di pantaloni.

Come abbinare le décolleté nere la sera e nelle occasioni speciali

Per quanto riguarda la sera, le scarpe nere col tacco sono perfette in total black. Il nero sfina, le décolleté slanciano. Se non amate il look total black, va bene anche abbinare le vostre décolleté nere al bordeaux, al blu notte, ai grigi, insomma a tutte quelle tonalità scure, simili al colore delle scarpe. Vestiti lunghi e morbidi, il classico tubino, pantaloni e maglione, sono gli abbinamenti ideali da indossare la sera con le vostre décolleté nere.

Per finire, vediamo cosa abbinare alle décolleté nere nelle occasioni speciali, che sia un matrimonio, un ricevimento, una festa di laurea. In qualsiasi stagione va benissimo abbinarle a qualunque abito, intero o spezzato, dai colori neutri e tenui, come i colori pastello, con l’aggiunta magari di un accessorio nero, ad esempio la borsetta, così da richiamare il colore delle scarpe.

Per ogni outfit è importante scegliere con attenzione l’altezza del tacco, evitare tacchi a spillo se si deve stare troppe ore in piedi, in tal caso meglio puntare su un tacco largo.