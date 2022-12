I mocassini con tacco diventano la calzatura must have della stagione autunno-inverno 2022. Versatili e sempre in tendenza, sono adatti a ogni contesto

Sebbene i pareri a riguardo siano contrastanti, i mocassini con tacco continuano a essere comodi, chic, eleganti e decisamente versatili. Adatti a ogni tipo di look, i mocassini con tacco sono diventati nel giro di poco tempo una delle principali tendenze della stagione autunno-inverno 2022-2023.

Scopriamo insieme come poterli abbinare al meglio.

Come abbinare i mocassini con tacco: ispirazioni e idee fashion

Esteticamente particolari, i mocassini con tacco sono in realtà molto versatili e si adattano perfettamente a ogni tipologia di look. Sorge però spontanea una domanda: come si possono abbinare e quali sono i capi che si sposano meglio al loro stile? Niente panico, le soluzioni sono molteplici e tutte, nessuna esclusa, vi farà essere in tendenza, soprattutto nella stagione autunno-inverno.

I mocassini con tacco non possono non comprendere un principale abbinamento, ossia quello con le calze, in ogni forma e consistenza. Sicuramente il 2022 ha visto il diffondersi di una principale tendenza, quella dei calzini di spugna. Scegliete un bel paio di mocassini con tacco dai colori contrastanti e abbinateli a un paio di calzini in spugna (se bianchi, tanto meglio). Aggiustate il look con un paio di collant velate (ma andranno bene anche senza niente, dipende dalle temperature), una minigonna a pieghe e un maglioncino caldo: tutto perfettamente en pendant.

Se volete un effetto più chic ed elegante, scegliete un mocassino lucido dai colori scuri e abbinatelo a un paio di pantaloni a vita alta dal taglio maschile e a un bel dolcevita tinta unita, morbido e caldo. Scegliete una palette neutra e non troppo sgargiante; in questo modo otterrete un effetto più raffinato ed elegante, adatto sia a un contesto lavorativo, sia a un aperitivo casual. La semplicità, alla fine, è sempre la soluzione migliore.

Siete amanti dello stile vintage? Non vi resta che abbinare i vostri mocassini con tacco a un paio di jeans baggy (se a vita bassa ancora meglio, data la tendenza), mentre per il sopra optate per un maglione colorato, una camicia abbinata a un gilet in lana e i giusti accessori. Il gusto vintage rivisitato è lo stile che va per la maggiore, soprattutto nell’ultimo periodo.

I jeans si abbinano molto bene ai mocassini con il tacco, ma vale la stessa cosa anche per i tubini e le gonne corte o midi. Se abbinati ai giusti capi il mocassino con tacco diventa un vero passe-partout per ogni occasione.

Avete un evento formale, una laurea, un ricevimento o qualcosa che richiede una certa eleganza? Provate a scegliere un bel completo giacca-pantalone e abbinatelo a un mocassino con tacco dalle linee pulite e semplici: non vi pentirete dell’effetto e sarete perfette con pochi e semplici passi. Se non vi piace l’idea della giacca-pantalone, scegliete un completo giacca-gonna; magari una longuette a vita alta abbinata a una blusa e a una giacca dello stesso colore. Semplici, formali, raffinate e perfettamente in tendenza.

Capi, accessori, colori, strati di tessuti, calze, calzini, collant: i mocassini con tacco diventano il pezzo forte di ogni outfit. La scelta è vastissima, ma sperimentare è così divertente che è impossibile stancarsi.