La stagione invernale 2022-2023 apre le porte a nuove tendenze, nuove consistenze, nuove trame e rispolvera anche stili passati e c’è chi, come Belen Rodriguez, non ci pensa due volte a mettersi in gioco, sfoggiando look anni ’60, mini skirt e stivali.

La gonna, del resto, rimane sempre uno dei capi evergreen, versatile e perfetta per ogni occasione.

La minigonna di Belen Rodriguez: tendenza, moda e versatilità

Che la minigonna sia sempre di tendenza è ormai assodato; è uno di quei capi da tenere sempre nel guardaroba, proprio perché si adatta a ogni stagione, è versatile e soprattutto non passa mai di moda.

Belen Rodriguez, infatti, ha voluto riproporre alcuni look ispirati agli anni ’60: minigonna total black a pieghe, collant neri coprenti, stivali di pelle nera e top attillato effetto seconda pelle con maniche lunghe beige e trama “lunare” (riferimento alla piccola Luna Marì?).

A quanto pare la showgirl argentina ha colto a braccia aperte la tendenza dell’inverno 2022-2023: la gonna a pieghe. Proposta in passerella anche da diversi fashion brands, la minigonna a pieghe riesce sempre a stupire. Sebbene si propenda maggiormente per il corto, non esitano a entrare nel guardaroba anche le medie lunghezze. Se si vuole essere in tendenza, la gonna a pieghe, in ogni suo genere, deve avere un posto nel guardaroba.

Non è la prima volta che Belen Rodriguez sceglie un outfit con gonna a pieghe: nella puntata di Amici del 13 novembre 2022, infatti, entrò in studio indossando una gonnellina nera a pieghe abbinata a un maglioncino arancione e a un paio di mocassini bassi con calzini bianchi in vista: ispirazione anni ’60, mood “scuola” rivisitato in chiave più moderna.

Come abbinare la gonna a pieghe?

La gonna a pieghe può essere abbinata a qualsiasi capo che la tendenza è sempre e comunque assicurata. Pezzo immancabile di ogni guardaroba, la gonna a pieghe è ritornata a essere la protagonista della stagione invernale 2022.

Lunga, longuette, midi o extra short, la gonna si abbina facilmente a maglioncini in lana colorati o dai toni neutri, a camicie in satin o in cotone (magari con uno smanicato), blazer eleganti oversize (altra tendenza di stagione), calze coprenti, parigine o, per le più audaci, gambe nude e calzini grossi in vista.

E le scarpe? La gonna a pieghe, indipendentemente dalla lunghezza, si sposa alla perfezione con mocassini, scarpe basse dal taglio maschile, ma è l’alleata perfetta anche degli stivali alti (sotto o sopra il ginocchio). Gli abbinamenti possibili sono numerosi e a seconda dei capi selezionati si può variare da un mood più classico e sportivo, a qualcosa di più raffinato e, perché no, anche sensuale.

La gonna a pieghe è la soluzione a ogni situazione e contesto: sa essere fresca, giovanile, ma riesce anche ad adattarsi a contesti più formali ed eleganti senza risultare mai banale.

Belen Rodriguez ha riportato alla luce qualche outfit di ispirazione Sixties e il risultato, dalle foto che lei stessa ha postato sui suoi profili social, è stato assai apprezzato.

Ora non resta che sperimentare e scegliere l’abbinamento che più si addice alla nostra personalità: giocare con la moda è sempre divertente.