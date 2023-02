Clizia Incorvaia: il nuovo taglio di capelli è fresco e leggero

Clizia Incorvaia ha scelto di cambiare look e ha optato per un caschetto corto biondo: fresco e giovanile, il taglio corto rientra nelle tendenze

Classe 1980, Clizia Incorvaia continua a brillare di oggettiva bellezza e di grandi sorrisi. I suoi fan erano abituati a vederle sfoggiare quella caratteristica chioma bionda perfetta, la donna ha voluto cambiare completamente look: addio alle lunghezze e benvenuto taglio corto.

Inutile dire che il risultato è stato apprezzato da chiunque, ma non c’erano molti dubbi a riguardo.

Il nuovo look di Clizia Incorvaia: taglio corto e sbarazzino

Venerdì 17 febbraio 2023 Clizia Incorvaia ha postato un carosello sul suo profilo Instagram in cui si mostra ai suoi follower con il suo nuovo taglio di capelli. La caption del post recita così: «È così da sempre, tagliare i capelli mi fa sentire più vera e priva di orpelli…

» e Clizia Incorvaia mostra fiera e sensuale la sua nuova chioma bionda, accorciata di un bel po’ di centimetri.

La donna ha voluto condividere il cambiamento, effettivamente abbastanza drastico, considerando che ha sempre portato un taglio lungo e fluente. Clizia Incorvaia ha voluto rinnovare un po’ il suo stile e ha scelto, tra l’altro, uno dei tagli maggiormente in tendenza, soprattutto per la stagione primaverile. Ha optato per un caschetto liscio sempre biondissimo, che subito le ha donato un’aria più giovanile e nettamente più sbarazzina.

Le prime foto che la ritraggono con il nuovo look hanno colpito tutti i follower, che non hanno perso occasione per ricordarle quanto sia bella e quanto stia bene con i capelli più corti. Clizia Incorvaia si è mostrata con il taglio corto a caschetto indossando una tuta total pink con dettagli gialli, cappellino con visiera nero, borsa a spalla/tracolla gialla (tendenza per la primavera-estate 2023) e sneakers in abbinamento alla tuta rosa. Un outfit che la illumina e la porta indietro di qualche anno: Clizia Incorvaia, classe 1980, sembra a tutti gli effetti una ragazza di vent’anni.

Il taglio corto di Clizia Incorvaia è però molto versatile e si adatta alla perfezione a ogni contesto e a ogni situazione. L’influencer, infatti, si è subito mostrata sfoggiando un outfit sportivo, ma nei giorni successivi ha dimostrato che il nuovo look riesce a essere anche molto femminile, oltre che sensuale.

In base alla scelta dell’abito, dunque, il caschetto può conferire più o meno eleganza, più o meno semplicità, più o meno sensualità. Se, inoltre, ci si dovesse stancare di vedersi sempre e solo lisce, la possibilità di renderlo più movimentato esiste sempre: piastra alla mano (o ferro, a seconda delle esigenze) e il gioco è fatto. Non a caso la stessa Incorvaia ha pubblicato un breve reel sul suo profilo Instagram (@cliziaincorvaia), in cui sfoggia un look elegante total black iper femminile, accompagnato dal caschetto biondo con onde leggere e cerchietto nero con fiocco in satin.

Il risultato è femminile ed elegante, a dimostrazione di quanto il contesto faccia la differenza e di quanto, è bene ricordarlo, gli accessori e i piccoli dettagli possano cambiare completamente tutto il look.

Clizia Incorvaia ha voluto cambiare e ha puntato alla freschezza che un taglio corto immediatamente dona: la primavera 2023 abbraccerà la tendenza.