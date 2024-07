Chi era Paul Walker e come è morto? Tutto sull’attore star della saga cinematografica di “Fast & Furious”.

Chi era Paul Walker: come è morto?

Paul Walker è stato un attore e produttore cinematografico statunitense, scomparso tragicamente all’età di 40 anni. Paul è nato il 12 settembre del 1973 ed era quindi del segno zodiacale della Vergine. E’ divenuto popolare come attore grazie alla saga cinematografica di “Fast & Furious“, dove vestiva i panni di Brian O’Conner. Sono comunque tanti i film che lo hanno visto protagonista nel corso della sua carriera come attore, da “8 amici da salvare” a “Hours“. La sua morte, avvenuta il 30 novembre del 2013, quando aveva solamente 40 anni, ha sconvolto il mondo del cinema. Ma, come è morto l’attore? Paul Walker è morto a causa di un terribile incidente stradale. L’attore e il suo amico Roger Rodas, stavano rientrando a bordo di una Porsche dopo aver partecipato a un evento di beneficenza in favore delle vittime del tifone Haiyan. Era Rodas alla guida dell’auto che si schiantò contro un lampione di cemento e due alberi. L’impatto fu fatale a entrambi, Roger Rodas morì a causa di traumi multipli, mentre Paul Walker per una serie di traumi e ustioni. L’auto inoltre prese fuoco ed entrambi i corpi sono stati bruciati dalle fiamme. Dopo l’incidente furono fatte delle indagini, ma non furono tracce di alcool o droga e nemmeno prove di una possibile corsa automobilistica.

Chi era Paul Walker: figlia, fratello

Paul Walker era un attore statunitense, morto a soli 40 anni per colpa di un terribile incidente stradale. Paul Walker aveva una figlia, Meadow Rain, nata da una relazione con l’ex fidanzata Rebecca Soteros. Meadow visse per 13 anni assieme alla madre alle Hawaii, per poi trasferirsi nel 2011 in California e vivere assieme al padre. Oggi Meadow ha 25 anni e lavora come modella e attrice. La figlia di Paul Walker è stata protagonista di un cameo in “Fast & Furios X”. Nel 2021 si è sposata con l’attore Luois Thornton Allan ed è stata accompagnata all’altare dal suo padrino e grande amico del padre, l’attore Vin Disel. Nel 2023, Meadow ha annunciato la separazione dal marito.

Paul Walker è cresciuto in una famiglia numerosa, aveva infatti due fratelli e due sorelle. I due fratelli, Caleb e Cody, sono apparsi nel settimo capito dei “Fast & Furious“. Inoltre Cody ha deciso di chiamare il terzo figlio Paul in onore del fratello scomparso.

Chi era Paul Walker: le scene in cui l’attore fu sostituito in “Fast & Furious 7”

Paul Walker morì mentre stavano ancora girando il settimo capitolo della saga si “Fast & Furious“. Oltre al dolore per la perdita del collega e amico, per l’intera squadra del film non fu facile trovare una soluzione per finire la pellicola. James Wan pensò anche di annullare il film. Alla fine furono i fratelli di Paul, Cody e Caleb, che si unirono al film come stuntman, per sostituire il fratello. Il regista ha anche dovuto scrivere nuove scene per giustificare l’uscita di scena del personaggio di Brian O’Conner.