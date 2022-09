Rita Danza è la nuova concorrente della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi 2022, il programma di giovani talenti che si dividono tra danza e canto. Lei è un’elegante ballerina di danza classica. Cosa sappiamo sula ragazza?

Rita Danza: chi è?

Rita Danza o meglio Rita Pompili è una giovane ballerina di danza classica veneta nata il 10 agosto 2001. Arriva da Padova e frequenta l’Accademia di danza Step. Ha una profonda passione per la danza classica che porta avanti da molti anni e con molti sacrifici. Vuole fare del ballo il suo lavoro perché questo sport le ha trasmesso regole, rispetto e tante emozioni. La giovane è fidanzata e ammette di aver avuto un percorso di studi un po’ difficile a causa della sua dislessia.

Ha affrontato la maturità durante l’emergenza Covid-19 e ha scritto una lettere al Presidente della Regione Luca Zaia in cui mette per i scritto le sue preoccupazioni per il futuro. Rita parteciperà alla nuova edizione del talent show Amici condotto da Maria De Filippi.

Rita Danza è la ballerina classica di Amici 22

Il 18 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata di Amici 22 condotto da Maria De Filippi. La conduttrice accoglie tutti i talenti nel programma presentandoli e facendoli conoscere al pubblico a casa. Tra gli insegnanti di ballo troviamo Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano mentre tra quelli di canto abbiamo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. I ragazzi sono 19 e sono divisi tra canto e vari stili di danza. Tra i banchi dedicati al ballo ci sono Megan Ria, Maddalena Svevi, Samuele Segreto, Gianmarco Petrelli, Mattia Zenzola, Asia Bigolin, Ludovica Grimaldi, Samuel Antinelli, Ramon Agnelli e Rita Danza. Quest’ultima è stata scelta dalla maestra Celentano che farà di lei la sua pupilla.