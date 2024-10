Marta Ciappina è una danzatrice, coach e didatta italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Marta Ciappina, chi è: la sua vita tra teatro e danza

Marta Ciappina è una danzatrice, una coach e una didatta. La sua formazione è avvenuta principalmente negli Stati Uniti, a New York, al Trisha Brown Studio e al Movement Research. Marta è una danzatrice di grande talento e, nel corso della sua carriera, ha danzato con i più qualificati artisti della scena. Marta Ciappina è cresciuta in campagna, vicino a Varese ed è la terza di tre figli. La sua infanzia è stata serena fino all’età di 11 anni, quando suo padre è stato ucciso. Il padre di Marta Ciappina, come leggiamo su IoDonna, era un avvocato civilista ed è stato ucciso nel cortile a colpi di lupara. Il colpevole non è mai stato trovato ma i sospetti sono ricaduti sulla malavita organizzata infiltrata dalla Calabria in Lombardia. Per quanto invece riguarda la sua vita privata sappiamo che Marta Ciappina è sposata con un manager.

Marta Ciappina, chi è: la sua carriera

Come abbiamo appena visto, Marta Ciappina è una nota danzatrice italiana, che si è formata principalmente a New York e che, nel corso della sua carriera, ha danzato assieme ai danzatori più qualificati, tra cui Daniele Albanese_Compagnia Stalk e Compagnia Daniele Ninarello. E’ stata la stessa Marta Ciappina a raccontare a IoDonna come si è avvicinata alla danza, in pratica grazie all’amore, in quanto alle superiori frequentava un ragazzo più grande di lei che era violinista alla Scala di Milano: “ho iniziato a frequentare la sala prova e ne ho assorbito il fascino. Su quell’onda ho cercato un corso di danza e sin dalle lezioni iniziali non ho avuto dubbi. Era la mia strada”.

Marta Ciappina, chi è: il Premio Ubu alla Miglior Attrice o Performer

Grazie alla sua performance nello spettacolo del ballerino e coreografo Marco D’Agostin, dal titolo “Gli anni“, Marta Ciappina si è aggiudicata il Premio Ubu come Miglior Attrice o Performer nel 2023. Lo spettacolo, tra l’altro, dopo il grande successo di maggio è andato ancora in scena al Piccolo Teatro di Milano fino allo scorso 6 ottobre. Nello spettacolo per Marta Ciappina è stato come rivivere quello che è successo a suo padre ed è stato per lei anche un modo per ricordarlo e per riscattare tutto il dolore che lei e la sua famiglia hanno provato quando è stato ucciso. Lo spettacolo è costruito a partire dal una playlist di brani pop e rock dagli anni Sessanta a oggi e lo spettatore viene proiettato in diverse scene e ambienti di vita familiare. Una performance davvero incredibile quella di Marta Ciappina, che come detto, le è valso il premio Ubu come migliore Performer. “Gli anni“, inoltre, ha vinto il Premio Ubu come miglior spettacolo di danza. Staremo a vedere quali saranno i nuovi progetti di Marta Ciappina, per poterla nuovamente vedere danzare sul palco.