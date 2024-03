Chi è Marina Occhiena? Età e altre curiosità

Marina Occhiena è una cantante e attrice di 72 anni, che ha avuto una travolgente storia d’amore con Franco Califano e ha lasciato i Ricchi e Poveri. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Marina Occhiena: età e vita

Marina Occhiena è una famosa cantante e attrice di 74 anni, conosciuta soprattutto per aver fatto parte del gruppo Ricchi e Poveri. È nata a Genova il 19 marzo 1950 e ha avuto una travolgente storia d’amore con Franco Califano, all’inizio della sua carriera.

Successivamente ha avuto altre relazioni, una delle quali con il paroliere Cristiano Minellono. Ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano, da cui nel 1997 ha avuto un figlio, che ha chiamato Gionata. Marina Occhiena è una cantante molto amata, ma ha lavorato anche come attrice. Ha esordito a soli 15 anni nel mondo della musica e il suo ingresso nel quartetto dei Ricchi e Poveri è avvenuto nel 1968 e le ha consentito di ottenere un successo davvero incredibile.

Con Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati ha firmato alcune delle canzoni più amate e più famose della musica italiana, rimaste per sempre nel cuore di tutti, come La prima cosa bella e Che sarà. La cantante ha lasciato il gruppo nel 1981.

Perché ha lasciato i Ricchi e Poveri

Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri nel 1981. La motivazione per cui il quartetto si divise definitivamente fu una storia di tradimenti. Marina Occhiena, infatti, aveva iniziato una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati. “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche” aveva dichiarato Angela Brambati, parlando proprio del motivo per cui la Occhiena non ha più fatto parte del gruppo. “Ci siamo innamorati” ha dichiarato Marina Occhiena in un’intervista a Caterina Balivo, parlando della relazione con Brocherel, che si interruppe poco tempo dopo. Questo avvenimento inevitabilmente portò delle conseguenze all’interno del quartetto, con la successiva uscita dal gruppo di Marina Occhiena.

Marina Occhiena dopo i Ricchi e Poveri

Dopo l’uscita dal gruppo ha pubblicato al cui singoli e in molti ricordano la sua partecipazione al Festivalbar 1985 con il brano Videosogni. Altri brani di successo furono Serenata, con cui ha partecipato al Festivalbar 1982, e Talismano, scritta da Cristiano Malgioglio nel 1981. Nel 2006 ha partecipato all’Isola dei Famosi, ottenendo il terzo posto. Nel 2008 ha fatto un tour di concerti nelle piazze italiane accompagnata dalla Grande Orchestra Spettacolo “Le Canzonissime”. Ha lavorato con la band Parafunky e nel 2014 ha inciso il brano Hai parlato a Lui di me, cantante con Fra Marco Palmerani, dedicato a Giovanni Paolo II. Nel febbraio 2020, in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo, è tornata a far parte dei Ricchi e Poveri con Franco Gatti, in occasione della reunion per i 50 anni di carriera.