Chi è Lodovica Lazzerini? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è Lodovica Lazzerini: età, fidanzata, Instagram

Lodovica Lazzerini è una cantante e un’autrice, nonché fidanzata della cantautrice e rapper campana Big Mama. In realtà non si hanno molte informazioni circa Lodovica, sappiamo però che è nata nel 2000, quindi ha 24 anni e ha una grande passione per il mondo della musica. In arte Lodovica Lazzerini è conosciuta come Ailo e ha all’attivo alcuni singoli, come per esempio “Non mi va” e “Sfiga”. Come detto poc’anzi, non si hanno ulteriori informazioni circa la vita di Lodovica Lazzerini ma, se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram (sonoailo) che a oggi ha già oltre 8mila follower.

Chi è Lodovica Lazzerini: la fidanzata di Big Mama

Come abbiamo appena visto, Lodovica Lazzerini è una giovane artista di 24 anni, nonché fidanzata di Big Mama, che è stata una delle protagoniste dello scorso Festival di Sanremo. Il brano “La rabbia non ti basta” portato sul palco dell’Ariston è stato scritto a quattro mani dalla stessa Big Mama assieme proprio a Lodovica Lazzerini. Ecco cosa aveva detto in merito Big Mama prima del Festival: “Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. E’ stata una sessioni in studio veloce, in due tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il pezzo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo.” Il brano, contenuto nell’album “Sangue”, è stato molto apprezzato dal pubblico e Big Mama è stata senza dubbio una delle protagoniste della kermesse, con la sua grinta e la sua passione.

Chi è Lodovica Lazzerini: le parole d’amore di Big Mama

Come detto precedentemente, Lodovica Lazzerini è anche un’autrice, è stata lei infatti, assieme a Big Mama, a scrivere il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo dal titolo “La rabbia non ti basta”. Lodovica Lazzerini e Big Mama sono fidanzate e la loro relazione pare proprio andare a gonfie vele. La stessa rapper e cantautrice campana si è detto innamoratissima di lei. Nel corso dell’ospitata di Big Mama a “Verissimo”, Silvia Toffanin le ha fatto vedere un messaggio da parte della fidanzata Lodovica Lazzerini. Big Mama si è mostrata visibilmente commossa, primi di dire le seguenti parole: “Che amore. Siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva delle mia vita, perché l’amore che provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate, lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme. Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo insieme dei pezzi e abbiamo questa casetta bella. Manca solo un cane!” Insomma, Lodovica Lazzerini e Big Mama sembrano una coppia davvero molto affiatata, vedremo quali altri canzoni scriveranno insieme!